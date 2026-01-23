他也爬過台北101！法國蜘蛛人親授重要關鍵是它

法國蜘蛛人羅伯特2004年受邀攀爬台北101大樓，他當時被要求繫上安全繩索。美聯社資料照片



美國赤手攀岩專家霍諾德將於明天（1/24）挑戰無安全繩索徒手攀爬台北101高樓。他日前和22年前爬過台北101的「法國蜘蛛人」討教經驗，這位前輩表示，大樓比自然山岩好爬，但最危險的是氣候因素。

有「法國蜘蛛人」稱號的法國攀岩專家羅伯特（Alain Robert）曾於2004年聖誕節這天受邀攀爬台北101外牆，作為當時這座全球最高摩天大樓的啟用活動之一。

決定效法的霍諾德（Alex Honnold）最近在他的Podcast節目上和羅伯特對談，分享他當時爬上台北101的經驗。

廣告 廣告

羅伯特表示，若以1至10分來打分數，他認為攀爬台北101的難度大概是5.5-6分之間。他說：「和徒手攀岩相比，爬大樓比較輕鬆，因為握點的狀況通常很好，且只要適當使用雙腿，就能減輕大部分體重重力。」

羅伯特還說，最難爬的大樓是只有垂直縫隙的外觀設計，而台北１０１有許多水平橫桿可支撐休息或作為輔助繼續向上攀爬。

22年前挑戰台北101時，羅伯特花了4小時才完成挑戰，是他先前預期的兩倍時間。主要原因是他在活動開始前手肘受傷，再加上當天下雨且颳強風。

值得一提的是，當時羅伯特受到台灣要求而有繫上安全繩索，但霍諾德這次卻是要挑戰無繩索徒手攀爬。

當霍諾德問羅伯特有何建議時，這位攀爬101大樓的前輩特別要他注意天氣，因為只要下雨，101的玻璃窗戶和鋁條將難以攀爬。霍諾德也說，如果天氣狀況真的不許可，他可能會延後數小時甚至一天後才重新展開挑戰。

更多太報報導

徒手攀爬101若發生意外也將實況播出？Netflix透露兩大安全機制

TikTok美國新公司成立 原班底任CEO、字節跳動仍是最大單一股東

川普和北約的格陵蘭協議曝光 彭博：美獲得採礦權阻中國染指