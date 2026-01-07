他也知道自己不妙 川普：若輸掉期中選舉我就會被彈劾

美國總統川普在華府甘迺迪中心對著共和黨籍國會議員信心喊話。路透社



美國總統川普重返白宮即將屆滿一年，而他過去一年的多項措施遊走在憲法職權邊緣。川普週二（1/6）向共和黨黨內同志喊話，若輸掉今年的期中選舉，他很可能就會被民主黨發動彈劾下台。

川普週二在華府「川普-甘迺迪中心」（Trump-Kennedy Center）的表演藝術中心向一群共和黨籍議員表示：「你們必須在期中選舉中獲勝，如果我們沒贏…他們(民主黨人)會找到理由彈劾我。我會被彈劾下台。」

美國自2006年以後，所有新當選總統所屬政黨都在就職隔年的期中選舉中輸掉眾議院多數席次。

川普週二對著在場的共和黨議員說：「他們說，只要贏得了總統大選，就會輸掉期中選舉。我希望你們能跟我解釋清楚，民眾心裡到底在想什麼鬼。」

美國聯邦參眾兩院將於今年11月舉行改選，眾議院改選全部席次，而參議院則是改選1/3席次。共和黨目前在眾院僅比民主黨多出5席次，而在參議院則是100席次中佔53席。

川普於第一任期時兩度被民主黨佔多數的眾議院通過彈劾提案，最後被參議員投票否決。

自展開第二任期後，川普未經國會許可對各國發動關稅貿易戰、出兵轟炸伊朗、閃電入侵委內瑞拉，種種行動均被反對黨痛批侵犯國會職權。

