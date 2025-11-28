他來首映會抓人了！田海蓉背後現「詭譎黑影」 網激喊：是于朦朧

「影子像極了于朦朧？」田海蓉首映會畫面瘋傳，網驚喊：就在妳身後！（翻攝自網路）

影子引爆輿論！中國男星于朦朧9月墜樓身亡，事件延燒至今爭議不斷，相關疑點、傳言層出不窮。日前女星田海蓉為自導自演新片《我的世界沒有我》出席首映活動，現場亮起的舞台光影竟意外引爆討論，有網友聲稱「影子像極了于朦朧」，讓原本已受輿論壓力的電影更加風波不斷。

現場燈光出意外？田海蓉背後神祕黑影？

田海蓉近期為電影《我的世界沒有我》站上首映舞台致詞時，有網友在回放影片時注意到她背後出現一道人影。有人認為那影子的輪廓與于朦朧相似，甚至留言嗆：「朦朦就在你的身後，他來抓妳了。」

廣告 廣告

田海蓉在首映會上的舞台畫面，背後黑影意外成焦點，掀起網路激辯。（翻攝自網路）

影子到底是誰？

不過也有人回放影片直指該影像只是現場工作人員或主持人被燈光投射的正常畫面。雖然影子真實身份無從確認，但這段畫面迅速在微博、抖音、Threads等平台擴散，引來大量討論：「朦朧站在妳後面，背脊不涼嗎？」

「死亡飯局名單」風波未息

于朦朧墜樓後，官方以「飲酒後意外墜樓」結案，但部分民眾質疑，網路甚至流出一份包含17人的「死亡飯局名單」，田海蓉、導演程青松皆被點名。

程青松曾公開與田海蓉的對話，表示案發當晚本人並未在場，試圖澄清相關指控。然而田海蓉其後於微博發文反駁，直言「無法證明他的清白」，並透露自己第一時間要求對方刪文，引發兩人關係疑似決裂的議論。

于朦朧事件何時能釐清？連署人數突破70萬

截至目前，已有超過70萬名網友在網路平台發起「為于朦朧討公道」連署，要求相關單位展開更透明的調查。然而中國警方仍維持原定調查結果為「酒後意外」，並陸續拘捕散播未經證實訊息的網友，指其涉編造謠言。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

追光哥哥黑幕？于朦朧墜樓案「臥底論」瘋傳 密友男星劉維與辛奇關係遭起底

談于朦朧案被抓走？紅二代疑「被失蹤」逾1個月 親友公開信曝光

第2個于朦朧？靈媒曝28歲男神郭俊辰已遇害 疑派替身現身機場！網揪：耳朵臉型都不一樣