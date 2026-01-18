他信了川普承諾「援助在路上」卻送命 伊朗抗議者：沉重背叛

2026年1月8日，伊朗群眾在德黑蘭街頭聚集進行反政府示威。路透社



美國總統川普上週二（1/13）在社群平台發文，鼓勵伊朗民眾繼續反政府抗爭，並稱「援助已經在路上了」，一名已經當爸爸的38歲抗議者，堅信川普會提供援助，不顧家人反對堅持上街，後在政府鎮壓中傷重死亡；上週美國一度看似隨時要出手打擊伊朗，但隨後緩和下來，有伊朗人說川普承諾援助卻食言是對伊朗人的「沉重背叛」，「感覺像被人狠狠搧了一巴掌」。

美國總統川普（Donald Trump）上週二（1/13）在社群平台發文：「伊朗的愛國者們，繼續抗爭，接管你們國家的各個機構！把施虐者與殺手的名字記下來，他們將付出慘重的代價。......除非這種毫無意義的殺戮停止，我取消任何與伊朗官員的會談。援助已經在路上了！讓伊朗再度偉大（MIGA）！」

2026年1月11日到13日，伊朗德黑蘭街道上可見裝有抗議者遺體的屍袋。UGC／美聯社

《衛報》報導，伊朗38歲男子希爾扎（Siavash Shirzad）見過政府一次次鎮壓抗議，但這是他有生以來第一次聽到美國總統承諾援助，希爾札感到安心，不顧家人勸阻走上街頭，當政府槍聲響起，他以為「在路上」的援助沒有出現，他遭槍擊後傷重死亡，留下年僅12歲的兒子。

希爾扎的表弟受訪表示：「希爾扎直到最後一刻都盼望著川普的援助到來。我們勸他別去，太危險了，但他堅定地說：『川普說他支持我們，我一定要去』。」表弟不願透露姓名，害怕被政府盯上。

2026年1月9日，伊朗首都德黑蘭的反政府示威延燒，民眾焚燒汽車。路透社

川普13日「繼續抗爭、援助在路上」的承諾言猶在耳，白宮15日表示伊朗已暫停對800名抗議者執行處決，隔天（1/16）川普在社群媒體發文：「我非常感恩，所有預定昨天進行的絞刑處決（有超過800人）都被伊朗領導層取消了。感謝你們！」美國的軍事干預本來似已箭在弦上，忽然間似有緩和跡象。

這讓伊朗抗議者陷入絕望，他們說當局對示威者的殺戮仍在繼續。德黑蘭本來擠滿成千上萬抗議者的街道如今相對平靜，僅載有武裝安全部隊的皮卡巡邏，一名德黑蘭居民告訴《衛報》：「當局正大規模逮捕，一旦川普的注意力移往別處，處決就會繼續執行。」

2026年1月14日，伊朗德黑蘭街頭抗議人潮退散，不過人車仍不多。美聯社

海外伊朗人同樣感到遭到背叛，從抗議開始以來，他們眼睜睜地看著國內同胞遭殘酷鎮壓，川普「援助在路上」成了唯一希望，然而隨之而來的沒有東西在路上令人絕望，旅居澳洲的伊朗人埃爾漢（Elham）說：「這感覺就像被人狠狠扇了一巴掌，伊朗人以前也曾失望過，但這一次我們原以為會有所不同。」

對身在海外的伊朗人來說，川普的180度大轉變，等同伊朗政權的勝利。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）上週敦促美國開展外交斡旋，埃爾漢說：「如果川普給伊朗政權一線生機，那將是伊朗民眾無法承受的沉重背叛，希望徹底破滅。許多人都談論川普的反覆無常，但為了政治作秀而犧牲無辜生命是不可容忍的。」

上週美軍位在卡達的烏代德空軍基地（ Al Udeid air base）正在縮減人員，美國可能發動攻擊的跡象一度越來越明顯，但《衛報》指出，打擊伊朗可能引發其對美國、以色列報復，同時未必能保護抗議者免受傷害，且美國干預恐加劇外界對「抗議是受外國勢力支持」印象，無益於示威者目標。

儘管如此，反政府陣營的伊朗人依舊盼望國際社會伸出援手，旅居加拿大的伊朗人詹格拉維（Azam Jangravi）說：「伊朗人相信他，信他所言，如果他不採取行動反對這殘暴政權，這份信任會瓦解，伊朗人不會忘記誰曾與他們站在一起，誰又背棄了他們。」詹格拉維一名摯友上週在伊斯法罕（Isfahan）的抗議中喪生。

伊朗群眾1月8日晚間在德黑蘭街頭聚集進行反政府示威。路透社

嚴格說來，美國並未完全排除軍事干預，美軍航母仍前往中東，且正協助加強以色列防空能力，官方態度是「所有選項都在考慮範圍內」，但伊朗的示威者不知何去何從，他們上網受限，不知外界狀況，同時受到政府嚴密控制，德黑蘭居民阿巴斯（Alborz）說：「抗議活動已經暫停，人們都在等待川普的下一步行動。」

2026年1月10日，儘管伊朗當局強力鎮壓，參加反政府示威民眾仍在德黑蘭聚集。美聯社

