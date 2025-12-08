他信神棍「從母姓」轉運！才改完狗就暴斃、祖先托夢…

娛樂中心／饒婉馨報導

基隆有一位報關行負責人因迷信，所以聽從師父的話，改掉父姓從母姓。實際上，他不但沒開運，反而衰事連連，最後才發現當初找的是個「神棍」師傅。他因此向法院聲請改回從父姓，經法院審理後裁准。





根據判決書指出，原本姓「林」的男子接下家業，經過朋友介紹下認識一名劉姓女子，她聲稱自己具有靈異能力，表示林姓男子家族至今仍無孫，全因林男的母親童養媳（原姓蕭），未將子女冠母姓，導致蕭姓祖先震怒，使家運衰敗，劉女堅持要求林男送離已祭拜多年的神明、神桌全部更換，期間陸續支付各項費用約60萬元，並依劉女指示至戶政事務所辦理母親去夫姓、全家改姓為母姓「蕭」並改名，林男改姓為「蕭」。

報關老闆信神棍「從母姓」轉運…他改完慘噴60萬、祖先托夢警告、狗暴斃

林男的狗狗、妻子都遭遇不幸，甚至還因各種原因讓荷包大失血。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞）





結果，改名後的林男不但沒轉運，甚至於改姓名當天，陪伴家人多年的愛犬竟莫名暴斃（狗的年齡僅7歲多），過了幾天，林男肚子莫名疼痛，無法排便，經急診就醫並住院手術。林男所開設的報關公司在變更姓名登記後，突然遭受二次罰款，而且住家磁磚脫落，並砸到後面鄰居的採光罩玻璃賠了5000元。他還接連受到林姓宗親與神明託夢示警，林男妻子的健康狀況也加劇惡化。

他才開始回想這一連串的悲劇皆始於改姓，事後經查證才得知劉女於基隆地區屢次以類似手法誤導他人改姓，令林男後悔莫及，因為戶政事務所規定申請變更父姓或母姓以一次為限，所以林男向法院聲請改回父姓「林」。然而，民法規定「向法院請求裁判變更姓氏並無變更次數之明文限制」，且他聲請變更回復為父姓「林」，是為家族的歸屬感及自我認同，延續祖先奉祀，避免生活上、情感上的困擾等多重意義，再加上其母也同意改回父姓，因此最後裁准變更。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

