他們不只最會賺更是最拚的人 優良商人26強撐起台灣經濟一片天
中華民國全國商業總會今（31）日於台北福華大飯店舉辦第79屆商人節暨「金商獎」頒獎，商總會長許舒博表示，「金商獎」的「優良商人」是對企業成就的肯定，得獎企業橫跨製造、科技、金融、物流、觀光與文創等領域，更展現台灣產業的多元實力與創新動能。
「金商獎」中象徵我國企業家最高榮譽的「優良商人」，本屆一共有26家獲得，在進出口與稅收貢獻方面，包含台灣歐德傢俱、群益投信、台灣富士軟片資訊、萬達國際物流、五福旅行社、崴航國際、協益飼料、益州化學工業、緯虹精密科技、富致科技、捷盛聯運、日禕紡織、登泰國際物流、聯美好力國際等企業，皆以亮眼的營運表現與積極回饋社會的精神，脫穎而出。
在經營創新與管理制度改革方面，亞果遊艇、金匯國際物流、皇基、云風實業、鴻鼎菓子、金牌客運、大車河、錦崙實業與優達科技等企業，透過了制度革新與品牌升級，展現典範企業風範，部分業者更在專利與國際認證上精益求精。
永續發展與研發創新領域，則有政澄水產、醫揚科技憑藉於海洋永續、節能減碳及產品技術研發的卓越成果，成為業界典範。同時，乾唐軒美術工藝憑藉在品牌營造、產品設計與銷售體系的深耕實力，成功將藝術美學融入商業價值。
本屆「金商獎」的「優良商人」得獎名單，不僅是對企業家的最高肯定，更象徵台灣商界在全球競爭中穩健前行的力量。這份榮耀名單不只是企業成績單，更是台灣商界實力的縮影。
