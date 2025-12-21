他們只是想活命「卻被輸進愛滋病毒」！10童確診HIV僅補助8萬元 家屬怒轟政府失職

印度中央邦薩特納地區醫院五名兒童在此接受輸血治療後確診愛滋病毒。（示意圖／Pixabay）

印度近日發生嚴重醫療疏失事件，中央邦（Madhya Pradesh）與東部的賈坎德邦（Jharkhand）共有10名地中海貧血症（thalassemia）患童在接受輸血治療後，確診感染愛滋病毒（HIV），震驚全國。此一事件不僅揭露血液篩檢流程的重大缺陷，更讓受害家庭面臨疾病、社會汙名與未來不確定性的多重打擊。

根據NDTV與BBC報導，中央邦薩特納（Satna）地區日前被揭發5名年齡介於3至15歲的地中海貧血症兒童，在政府及私人醫療機構接受輸血治療後感染HIV。地方政府調查顯示，這些兒童曾接受來自多名捐血者的血液輸注，血液來源遍及不同血庫與醫療單位，總計涉及超過150筆輸血紀錄。

廣告 廣告

事件起初於2025年初由例行檢查中陸續揭發，然直到年底才因媒體揭露引起公眾關注。地方政府已針對此事組成調查委員會，並暫停血庫負責人及兩名實驗室技術員職務，前薩特納地區內科主任馬諾傑‧舒克拉（Manoj Shukla）也被要求說明並可能面臨進一步懲處。

據衛生官員說法，所有血液在輸出前皆經政府規定檢測，惟部分早期感染者可能因處於病毒潛伏期而未被檢出。兒童目前皆接受抗逆轉錄病毒治療，身體狀況穩定。然而，一名受訪父親表示，女兒服藥後經常嘔吐、疲倦並反覆生病，質疑醫療體系失職。

不幸的是，這並非個案。數週前，賈坎德邦一所州立醫院也發生5名8歲以下的地中海貧血兒童因輸血感染愛滋病毒的事件，當地政府隨即停職負責HIV單位的醫師、化驗人員及外科主管，並向每戶受害家庭發放20萬盧比（約新台幣8萬元）補助。

根據印度政府資料，當地約有250萬人帶有HIV病毒，每年新增感染人數約66,400人。雖愛滋已非不治之症，但仍需終身接受治療。印度超過160萬人依賴ART中心（抗愛滋病毒治療中心）提供的長期藥物支持。

薩特納地區官員指出，部分兒童在不同醫療機構間接受輸血，加劇追蹤難度。一名三歲女童的父母雙雙HIV陽性，但其餘個案的家長皆為陰性，排除母嬰垂直傳染可能。

事件爆發後，家屬面臨不僅是健康危機，更有來自社會的排斥與汙名。在賈坎德，一名七歲確診男童的家庭被房東驅離，只得遷回鄉下村落，當地不僅缺乏醫療設施，教育資源也有限。父親無奈表示：「我試著解釋，卻無人願意理解，只能搬回偏遠的家鄉。」

此連環事件促使患者與倡議團體呼籲印度國會加速通過《2025年國家血液輸注法案》，以加強血液收集、檢驗與輸注的規範。倡議者指出，唯有建立完善監管體系，才能保障依賴長期輸血者的生命安全。

在醫療資源有限的印度，尤其偏鄉與小城鎮，醫療安全漏洞恐造成毀滅性後果。此事件再次敲響警鐘，血液安全不應有任何疏忽。

地中海貧血兒童需仰賴定期輸血維持生命，醫療安全成為家長心頭重擔。（圖／翻攝自X，@ndtv）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

隨機殺人案引恐慌！ 醫籲應備「格擋工具」：3物合法且正當

獻花哀悼死者「大露LOGO」挨轟 手搖飲UG發聲道歉了

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測