他們在幫助台灣 還是洗劫台灣？

近來，美國政界對台灣內政的指指點點，已到了毫不掩飾的地步。美國聯邦參議員蘇利文公開指責台灣在野黨「犧牲國防、向北京卑躬屈膝，這樣的行為會引火上身！」聯邦參議員韋克爾也直言不諱地表示：「我對台灣在野黨在立法院大幅削減賴總統的國防預算感到失望。」

美國在台協會處長谷立言也多次高調表態，力挺台灣8年期、1.25兆元的國防特別預算，反覆強調「自由不是免費的」，對台灣的立法進程與預算攻防表達高度關切，甚至近乎施壓。這種近乎是警告與定罪式的發言，也引發了民眾黨主席黃國昌的感慨：「美國介入台灣內政太深了。」

任何民主國家，國防預算的規模、用途與優先順序本就該由本國的民意機關審議決定。立法院對1.25兆元國防特別預算進行質疑、刪減或要求說明，是民主政治的常態，而非「破壞防衛」。

但如今，美國國會議員不僅公開點名台灣在野黨，還直接將正常的預算審查定義為「向北京卑躬屈膝」、「引火上身」。這樣的語言，是赤裸裸地將台灣的民主機構降格為必須服從美國期待的附屬機制。

美國不是吃素的，如此強勢、霸道、集體以國會與官方管道介入台灣內政，讓我們必須冷靜面對一個事實：美國如此高調、如此急切，究竟是在幫助台灣，還是在洗劫台灣？

在川普重返政治核心後，美國的大戰略早已轉向「戰略收縮」與「利益回收」。其核心思維是優先鞏固西半球、本土產業與美國自身的長期競爭力，而非無止境地承擔海外衝突風險。

在這樣的背景下，台灣的角色正在轉變，從戰略前哨變成「價值變現」的對象。當美國評估自己既無力、也無意為台灣承擔全面衝突的代價時，最理性的選擇，就是在風險尚未爆發前，把台灣剩餘的價值，盡可能轉移、榨取、鎖定。

美國的強勢介入，究竟是幫助台灣，還是洗劫台灣？答案，其實已經寫在這一連串的行為之中。如果把今天的國防預算爭議與近年的重大事件連在一起看，脈絡其實極為清楚：要求台積電赴美設廠、推動半導體產業鏈外移、要求台灣對美投資高達5千億美元、不斷催促和施壓台灣提高軍事支出、大量採購美國武器。這是從軍購到半導體，一條清楚且完整的「洗劫路線」。

這條洗劫路線，表面上，被包裝為「安全合作」、「民主夥伴」；實際上，卻是在美國戰略重心轉移回美國的同時，用兩岸衝突來綁架，對台灣進行結構性的綁定與掏空。

沒有共犯，美國就沒有支點。當外國國會議員公開對台灣立法院的預算審查貼標籤、施壓立場，這在任何主權國家都是不可接受的越界行為。然而在台灣，這樣的話卻被部分媒體與政治人物視為「理所當然」。說到底，美國敢如此強勢，不只是因為她的強大與傲慢，更因為台灣內部早已出現結構性的自我矮化。這一群附和美國強勢言行的人，已成為了「洗劫台灣」的共犯。

當前台灣真正該問的是：難道只有軍事對抗才能解除安全危機？不能用溝通與協商嗎？當前的台灣不只有安全危機，現在更危險的是被洗劫的危機。正當尋求兩岸和平者被汙名化為「親中」時，真正要留意的，反而是那些附和強權洗劫台灣的共犯。

追求兩岸和平，台灣還有主動權，而面對美國的洗劫，台灣幾乎是束手無策。如果台灣被恐懼操控而順從美國，無法對不當介入說出必要的「不」，反而爭先當附和的「共犯」，那麼今天被指責，明天被掏空，後天被拋棄，都不會是意外，而是必然。（作者為孫文學校總校長）