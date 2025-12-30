「他們在那裡演習20年了！」川普淡化圍台軍演威脅：我跟習近平關係很好，我不相信他會怎麼樣

解放軍東部戰軍29日展開「正義使命-2025」圍台軍演，美國總統川普在被問及對兩岸情勢看法時，再次強調他與中國國家主席習近平的「關係很好」，並將最近的軍演描述為例行公事。

《彭博新聞》指出，在川普政府宣布史上最大規模的對台軍售案後，中國隨即展開包括實彈演習在內的因應措施，相關演習也引起台灣民航部門的警告，稱其「嚴重破壞飛行安全」，部分航班和乘客將會受到影響。但川普卻淡化了中國在台灣附近的軍事行動，並稱「他們在該地區已經進行了20年的海軍演習」。

川普29日在與以色列總理納坦雅胡共同舉行的記者會上，被媒體問及中國在台灣週邊的行動。川普的回應是：「我和習近平主席關係很好，他沒有跟我提過這件事，我當然看到了，但他沒有跟我提過，而且我不認為他會這麼做（I don’t believe he’s going to be doing it）」、「他們在該地區已經進行了20年的海軍演習」。

《彭博》指出，川普一直標榜自己與習近平關係良好。在美中雙方一系列針鋒相對的關稅措施震動全球市場後，川習兩人達成了和緩緊張態勢的共識。儘管世界兩大經濟體仍在出口和監管限制問題上爭執不下，但川普明年4月仍準備訪問北京。

解放軍表示，30日將有更多演習登場，甚至劃定了五個實彈射擊區域，中國政府建議航空公司避開這些區域。演習將於上午8點至下午6點進行，並補充說，「任何無關的船隻或飛機都不要進入」這些區域；中國海事部門也列出另外兩個大型區域，軍方將在這些區域「組織實彈訓練」。

值得注意的是，川普雖然對威脅台灣安全的「正義使命」軍演輕輕帶過，在同一場記者會上卻對哈瑪斯與伊朗疾言厲色。川普在與以色列總理納塔雅胡（Benjamin Netanyahu）開記者會時，對於威脅以色列安全的伊朗警告，要是發現伊朗正在重建核計劃，將會發動新一輪打擊；對於加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）則揚言他們「解除武裝的時間非常短暫」，否則就會「付出慘痛代價」。

但是對於以色列何時從加薩走廊撤軍一事，川普只表示是哈瑪斯未能遵守協議。當被問及加薩停火協議的執行進度時，川普則說：「我對以色列的任何舉措都不感到擔憂。他們已履行了協議內容。」根據協議，以色列國防軍——目前仍控制加薩走廊半數區域——將逐步撤離，多國部隊將進駐該地區，監督哈瑪斯解除武裝及戰後重建的過渡進程。



