「他們害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭 淚控英媒追殺不休
英國哈利王子（Prince Harry）近來從美國返回英國，21日現身倫敦高等法院，為控告英國小報出庭作證。他在結束近2小時的證詞後情緒潰堤，哽咽指英國媒體多年來持續攻擊他與家人，更讓他的妻子梅根（Meghan Markle）「過得苦不堪言」。
法庭上為何一度哽咽？ 哈利控英媒讓家人再陷折磨？
哈利21日出庭作證，為自己控告英國《每日郵報》（Daily Mail）出版商「聯合報紙有限公司」（Associated Newspapers）一案作最後陳述。哈利轉向法官時情緒激動，坦言這場官司與相關報導，已對家人造成沉重打擊。他表示：「當我站在這裡、選擇對抗他們，這一切就沒有停止過，他們持續追著我不放。」哽咽道：「他們也讓我的妻子過得苦不堪言，法官大人。」
當被問及長年訴訟與相關報導帶來的影響時，哈利直言：「情況只有更糟，沒有改善。」他更強調，在這場法律攻防過程中，讓家人再次被迫經歷這一切，根本就是錯的，「真正需要的是道歉與究責，這是一段非常可怕的經歷。」美媒《People》記者全程旁聽指出，哈利在結束證詞時近乎落淚，數度停頓，語氣充滿壓力與疲憊。
為何說「真正站在被告席的是他們」？ 哈利要的是道歉還是究責？
庭訊結束後，哈利王子發言人也發表聲明，直指被告方的交叉詰問「顯得力不從心」。聲明指出：「今日的交叉詰問語氣強硬，但在哈利王子的檢視下迅速瓦解。聯合報紙有限公司僅花2小時問訊，甚至完全避開14篇文章中的10篇，只想盡快讓他下證人席。」
哈利本人也在庭後補充表示：「今天，我們再次提醒《每日郵報》集團，誰才是真正站在被告席上，以及為什麼會走到這一步。」
哈利是7名提告人之一，其他原告還包括艾爾頓強（Elton John）、伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）等英國名人。他們共同控訴該媒體集團涉及非法蒐集個資。對此，聯合報紙有限公司對相關指控全面否認。此案也被視為哈利「對英國媒體的最後一場主動訴訟」。
在證人書面聲明中，哈利提到，2016年與梅根戀情公開後，媒體對她的攻擊愈演愈烈，甚至出現「惡意、騷擾性、且有時帶有種族歧視的報導」。他表示，當梅根懷孕、以及兒子亞契（Prince Archie）出生後，情況更進一步惡化，這也成為他決定採取法律行動的關鍵原因。
此次出庭作證，也讓外界想起哈利去年與《太陽報》出版商達成和解，對方不僅支付高額賠償金，還罕見公開道歉，承認曾有不法行為。而哈利本週從美國加州返英，參與預計長達9週的審理。他曾多次表示，這場官司不只是為了自己，而是為了要求英國媒體「負起責任」。
更多鏡週刊報導
凱特王妃「穿裙子打冰壺」險跌跤！照樣KO威廉 哈利同日倫敦出庭兄弟不同路
哈利王子6歲兒餵犀牛！ 「濃密紅髮」閃閃發光吸睛
哈利王子、梅根紀念十年戀情！ 曝親密影片「4歲女兒莉莉貝掌鏡」
其他人也在看
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 58
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 14 小時前 ・ 51
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 6
相差17歲不是問題！吳奇隆甜寵劉詩詩：從今以後，我的一切都歸妳
演員吳奇隆和女星劉詩詩因拍攝《步步驚心》相識，劇中八爺對被貶入辛者庫的若曦承諾，一定會奪取帝位來娶她，誰料劇中的承諾變成現實版，戲裡揪心但戲外延續長情，兩人由銀幕情侶升級，他們也索性大方認愛：「我們很珍惜這份得之不易的感情！」，不得不讓人感嘆緣分妙不可言。《優活健康網》特摘此篇分享吳奇隆與劉詩詩的愛情故事。優活健康網 ・ 21 小時前 ・ 5
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 7
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 27
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 85
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 17
郭曉東15歲兒罕露面...顏值遭狠虧「沒遺傳父母」 他現身反擊了
中國男星郭曉東和女星程莉莎結婚邁入第19年，育有一個兒子，夫妻在戲劇圈都頗有發展，深受粉絲的喜愛。近日，郭曉東15歲兒子郭子誠罕見露面，不過顏值卻遭到調侃「沒有遺傳父母」，對此，郭子誠也給出高EQ回應。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 12
動力火車關注Ella槓上華研糾紛 溫情喊話「終生師妹」
「動力火車」5月15、16、17日將在台北小巨蛋舉辦「一路向前」世界巡迴演唱會，尤秋興、顏志琳今（1╱20）出席記者會催票，前師妹Ella（陳嘉樺）昨被爆砸重金向前東家華研唱片買下「S.H.E」〈波斯貓〉、〈不想長大〉、〈I.O.I.O〉等15首經典歌曲的版權，在去年啟動的「It's Me 艾拉主意」巡演中演唱，但華研唱片卻發聲明表示未收到授權申請或付費，對此，尤秋興也表態了。太報 ・ 1 天前 ・ 6
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前 ・ 12
《臥底洪小姐》好看嗎？朴信惠扮20歲菜鳥，展現有趣老靈魂！高庚杓瘦回高顏值穿西裝太帥了
《臥底洪小姐》朴信惠飾演一名 35 歲的菁英證券監管官，為了追查資金黑幕而偽裝成 20 歲新進菜鳥員工潛入證券公司，這種年齡與身份的雙重反差讓不少網友笑說「根本演自己」，也讓整部劇在開播前就先抓到關注度。與她對戲的高庚杓，先前休息時曾被說愛Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 1
林志玲尪AKIRA日本節目狂放閃 大聊私房家務事
日本男星AKIRA自從娶了林志玲之後，成為道地的「台灣女婿」。今（20）他現身日本節目《NON STOP！》，雖然是以VTR形式上節目，不過內容相當精采。AKIRA在節目中大聊家事，更透露自己廚藝不錯，只不過他的拿手菜都比較粗獷，例如：咖哩、味噌湯、豬肉味噌湯。自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1