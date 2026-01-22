「他們害梅根過得苦不堪言！」哈利王子情緒潰堤出庭 淚控英媒追殺不休

哈利王子和妻子梅根脫離英國王室近6年。翻攝The British Royal Family臉書）

英國哈利王子（Prince Harry）近來從美國返回英國，21日現身倫敦高等法院，為控告英國小報出庭作證。他在結束近2小時的證詞後情緒潰堤，哽咽指英國媒體多年來持續攻擊他與家人，更讓他的妻子梅根（Meghan Markle）「過得苦不堪言」。

法庭上為何一度哽咽？ 哈利控英媒讓家人再陷折磨？

哈利21日出庭作證，為自己控告英國《每日郵報》（Daily Mail）出版商「聯合報紙有限公司」（Associated Newspapers）一案作最後陳述。哈利轉向法官時情緒激動，坦言這場官司與相關報導，已對家人造成沉重打擊。他表示：「當我站在這裡、選擇對抗他們，這一切就沒有停止過，他們持續追著我不放。」哽咽道：「他們也讓我的妻子過得苦不堪言，法官大人。」

當被問及長年訴訟與相關報導帶來的影響時，哈利直言：「情況只有更糟，沒有改善。」他更強調，在這場法律攻防過程中，讓家人再次被迫經歷這一切，根本就是錯的，「真正需要的是道歉與究責，這是一段非常可怕的經歷。」美媒《People》記者全程旁聽指出，哈利在結束證詞時近乎落淚，數度停頓，語氣充滿壓力與疲憊。

哈利王子對英媒提告，近日返回倫敦出庭作證。（翻攝X@DTPORGE）

為何說「真正站在被告席的是他們」？ 哈利要的是道歉還是究責？

庭訊結束後，哈利王子發言人也發表聲明，直指被告方的交叉詰問「顯得力不從心」。聲明指出：「今日的交叉詰問語氣強硬，但在哈利王子的檢視下迅速瓦解。聯合報紙有限公司僅花2小時問訊，甚至完全避開14篇文章中的10篇，只想盡快讓他下證人席。」

哈利本人也在庭後補充表示：「今天，我們再次提醒《每日郵報》集團，誰才是真正站在被告席上，以及為什麼會走到這一步。」

哈利是7名提告人之一，其他原告還包括艾爾頓強（Elton John）、伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）等英國名人。他們共同控訴該媒體集團涉及非法蒐集個資。對此，聯合報紙有限公司對相關指控全面否認。此案也被視為哈利「對英國媒體的最後一場主動訴訟」。

在證人書面聲明中，哈利提到，2016年與梅根戀情公開後，媒體對她的攻擊愈演愈烈，甚至出現「惡意、騷擾性、且有時帶有種族歧視的報導」。他表示，當梅根懷孕、以及兒子亞契（Prince Archie）出生後，情況更進一步惡化，這也成為他決定採取法律行動的關鍵原因。

此次出庭作證，也讓外界想起哈利去年與《太陽報》出版商達成和解，對方不僅支付高額賠償金，還罕見公開道歉，承認曾有不法行為。而哈利本週從美國加州返英，參與預計長達9週的審理。他曾多次表示，這場官司不只是為了自己，而是為了要求英國媒體「負起責任」。

