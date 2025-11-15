「他們就是在毀我人設！」 館長直播激動怒喊：不要交到這種朋友

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

網紅館長（陳之漢）近日遭到元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉毀滅式爆料，包括要求特助小偉拍攝生殖器照片，以及要求他與館嫂發生性關係等，消息一出引發各界譁然。對此，館長繼先前全盤否認後，今（15）日晚間他再開直播回應，並怒批「他們就是在毀我人設」。

網紅館長（陳之漢）今（15）日晚間他再開直播回應風波，怒批「他們就是在毀我人設」。（圖／翻攝館長Youtube）

談及多項爆料，館長表示，公司的人告知他網上PO了一大堆東西，但是他都沒看，僅透過員工口述，「因為他們就會一直打嘛，我怎麼會知道是X小？他們就是在毀我人設，什麼東西都敢講」。

館長激動表示，「搞不好他X的說，整間店都是我搶的、整間店都是他自己出錢的，反正就是什麼都在亂講」，他坦言，自己根本回不完，「反正事實就可以證明，你就不要交到這種朋友，或是說這種人」，黑的講成白的，並直言對方爆料的對話紀錄及音檔他都不知情。

