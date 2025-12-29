他們已經進場！2026倍升股清單曝光 華爾街3大機構預言美股續漲
利率循環走到轉折點、通膨黏著與地緣風險交織，2026投資關鍵不在押對一次行情，而在建立可穿越變數的配置邏輯。本期〈封面故事〉以「預測」與「行動」兩條線拆解風向：一方面，華爾街仍看好美股續漲，倚賴AI資本支出、降息節奏與獲利假設；另一方面，13F報告揭露「聰明錢」增持現金、回歸ETF與防禦資產，並把AI押注收斂到基建與護城河。別只看目標價，先看傳奇投資人怎麼想！
每年年底，全球大型投資機構陸續發布下一年度的投資展望報告，其中最吸引市場目光的，莫過於對美股的目標價。根據8家主要機構的預測，標普（S&P）500指數至2026年底目標價介於7,100至8,000點，以撰稿日期（2025年12月9日）收盤價6,847點計算，潛在報酬約3.7%至16.8%，顯示華爾街對後市的整體基調偏向正面。
然而，目標價看似能快速勾勒市場前景，本質上卻是建立在多重假設之上，包括利率路徑、政策變化、企業獲利成長、地緣政治風險等。一旦關鍵變數發生變化，目標價往往隨之調整，因此不適合作為長期投資策略的核心依據。
相較之下，真正值得投資人深入拆解的，是各大機構用以研判市場的分析框架、核心邏輯、數據依據。透過理解其對總體環境、企業獲利與資產配置的思考脈絡，並結合自身投資風格與風險偏好，才更有助於建立具延續性的中長期投資策略。
本篇將依序整理其中3家機構對2026年總經情境推估、資產行情判斷與投資配置方向的觀點，包含偏重投資銀行業務的摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）、深耕商業銀行體系的摩根大通（J.P. Morgan Chase & Co.，俗稱小摩）、以共同基金與投資管理見長的富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）。
三者在全球金融市場具高度影響力，研究切角與關注重點亦各不相同，能從多元視角提供2026年市場變化與布局邏輯的關鍵線索，協助投資人在迷霧中依然能看清方向、不至迷途。
摩根士丹利➤美股迎來新牛市
小檔案
全球頂級投資銀行，主要涵蓋機構證券、財富管理、投資管理等業務。
大摩表示，美國經濟已正式走出「滾動式衰退」，進入「新一輪牛市」的早期階段。與2025年主要由7大科技巨頭獨領市場不同，今（2026）年成長動能將向外擴散至標普500其餘493檔成分股，落後類股將迎來補漲機會。
美股跑贏全球股市 目前正處於新牛市早期
大摩將標普500指數2026年底目標價上調至7,800點，較當前水平仍有約14%的上行空間。此主要得益於盈利強勁增長17%（高於2025年的12%）、AI驅動的效率提升以及有利的政策環境支撐。
該行指出，長達3年的滾動式衰退已於去年4月宣告結束，美國經濟正式進入由企業獲利驅動的新牛市週期。典型特徵如成本結構壓縮帶來正面營運槓桿、盈利修正幅度出現歷史性反彈，以及先前受抑制的需求開始廣泛釋放，週期性類股具補漲動能。
在政策面上，預期《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBBA）在未來2年可為企業帶來約1,290億美元的減稅效益；聯準會（Fed）則有機會於今年上半年再降息2碼；美國政府正推動放鬆能源與金融等產業監管。貨幣政策、財政刺激與監管鬆綁罕見合力，風險性資產有望迎來強勁表現。
小型股優於大型股 週期性類股優於防禦性類股
在景氣循環週期初期，小型股往往因對需求回溫與利率下行更為敏感，獲利彈性優於大型股。目前小型股相對大型股仍存在約7倍本益比折價，長期估值遭壓抑，一旦市場確認經濟能夠軟著陸，補漲空間可期。
產業配置方面，大摩同步上調非必需消費品與醫療保健類股評級至「增持」（Overweight）。非必需消費品在疫情後需求明顯回落，而如今數據顯示消費者支出結構正從服務轉向商品；醫療保健則受惠於更能加速新藥上市的處方藥使用者付費法案（Prescription Drug User Fee Act，簡稱PDUFA）（註），以及併購活動持續活躍所帶來成長動能。（註：允許美國食品藥物管理局FDA向藥廠收取費用，換取其在特定時限內完成新藥審批。）
此外，金融與工業類股同樣受到看好。金融類股在獲利預期修正改善、貸款成長趨穩、資本市場活動回溫、AI提升營運效率，加上估值具吸引力的背景下，具備相對表現空間；工業類股則受惠於資本支出回升、製造業回流與政府基建推動，ISM製造業指數重新加速，循環復甦訊號逐步明朗。
投資方向
● 偏好小型股：在新牛市早期，對景氣回溫與降息循環更為敏感，估值仍偏低，具補漲空間。
● 加碼循環類股：聚焦非必需消費品、金融與工業類股，受惠於需求回升、利率下行。
● 配置生技類股：在政策不確定降低與併購活動回溫下，具長期穩定成長動能。
● 降低集中風險：由大型權值股轉向成長廣度擴散的配置，提升整體投資組合彈性。
摩根大通➤AI龍頭築起護城河高牆
小檔案
全球頂級商業銀行，包括消費者與社區銀行、公司與投資銀行、商業銀行、資產與財富管理等業務。
摩根大通指出，2026年投資環境將由股力量拉鋸：生成式AI帶來的生產力「承諾」，以及地緣政治分裂、黏性通膨帶來的「壓力」。過去只買大盤、股債60/40配的被動策略不再顯靈，資金流向真正具備定價權、掌握關鍵資源的領域。
AI資本支出續增 泡沫正形成 但還沒要破滅
AI主導新一場革命，將提升全球生產力。目前仍處於基礎建設前期，美國科技7大巨頭持續擴大投入，AI資本支出預估將從2023年的1,500億美元，攀升至2026年的5,000億美元，占全美近4分之1，形成堅穩的護城河。相較過去電力、鐵路革命投資占GDP的2%～5%，目前AI僅約1%，成長空間仍大。
應用上，未來將從生成式AI邁向代理式AI。隨算力需求由訓練轉向推理，企業以AI取代人力，將再度引爆硬體需求。現下高階晶片產能嚴重不足，台積電（2330）等先進製程廠將成為受惠贏家；而資料傳輸延遲與推理耗能增加，也為變壓器、光纖、海底電纜，及電網設備、天然氣、再生能源帶來長期投資價值。
至於AI泡沫是否破滅，小摩認為此次與2000年網路泡沫不同。目前AI龍頭公司體質仍屬健康，由現金流支撐成長，而非高槓桿驅動。過去5年，輝達（Nvidia）獲利增長20倍，但股價僅漲14倍，估值並未失控。此外，現今資料中心閒置率僅1.6%，在建產能有4分之3已被預租，不存在產能過剩疑慮。
過去講求效率 現在追求韌性與安全性
全球化時代結束，各國自組供應鏈。美國自中國進口比例從22%降至12%，汽車、電池等關鍵產線回流本土。南美掌握銅、鋰、銀等戰略資源，成為美中地緣角力核心。此外，美歐亦積極擴張國防支出，企圖穩固供應鏈與地緣安全，未來軍工不再局限於坦克與彈藥，無人機、網安與AI算力成為新核心戰場。
面對巨額財政支出與債務，各國政府將默許「高成長、高通膨」的模式。高通膨常態化下，股債相關性上升，股債60/40配置失靈，黃金、土地、基建以及戰略資源（如能源、銅、鋰、鎳）成為保值抗震的結構性對沖工具。
投資方向
AI龍頭：微軟（Microsoft）、Meta、Alphabet、亞馬遜（Amazon）等超大規模雲端與AI平台公司，目前每年獲利增長約20%。
AI供應鏈：半導體、連接設備、電網設備、再生能源、冷卻系統等，隨AI運算需求持續看漲。
國防軍工：從傳統軍品到無人機、網安、AI算力，受地緣政治與軍費擴張驅動。
實物資產：黃金、土地、基建、能源等，用於對抗高通膨與貨幣貶值。
富蘭克林坦伯頓➤降息循環重塑投資主旋律
小檔案
全球知名投資管理公司，發行、募集、管理共同基金，擅長捕捉收益與風險平衡的投資機會。
富蘭克林坦伯頓指出，2026年全球經濟正邁入「成長放緩但維持穩健」的新階段。美國經濟有望實現軟著陸，主要央行亦陸續啟動或接近降息循環，使資產報酬來源不再集中於股市。透過股債均衡配置，搭配結構性成長主題，有助於打造具延續性的中長期配置。
預防式降息＋經濟軟著陸 利好非投等債及新興市場債
從基本面來看，美國就業市場已出現降溫跡象，但整體經濟仍具韌性；若排除關稅效應，核心PCE（個人消費支出物價指數）約落在2.3%～2.4%，與2%的長期目標相差不遠。聯準會未來將採取漸進式調整利率路徑。
在溫和降息搭配經濟軟著陸的背景下，對信用風險可控的非投等債相當有利。回顧歷史，在1995年與2019年兩次「預防式降息」後的24個月內，美國非投資等級債分別上漲24.92%與15.21%，明顯優於投資級債的13.73%與9.61%。顯示在未陷入衰退情境下，非投等債往往能同時受惠於利率下行與信用利差收斂。
此外，面臨循環性（漸進降息、成長趨緩）與結構性（財政、經常帳雙赤字）壓力，美元偏弱走勢有助於提升非美元資產相對報酬，進一步放大新興市場債的吸引力。
抓住結構性成長機會 AI、日本、生技值得布局
根據預估，4大雲端服務供應商（CSP）2026年AI資本支出仍將再成長18%，有助於支撐美國經濟動能。而美國7大科技巨頭的股價報酬主要由獲利貢獻，且資料中心利用率高達80%，顯示公司體質良好且實質需求強勁，AI商機仍處於可延續的成長軌道。
在區域配置上，日本成為亮點。「高市經濟學」啟動，財政政策趨於紀律化，企業治理改革持續深化。企業積極買回庫藏股，成為日股上漲的最重要推手。而日本在半導體設備、汽車電動化與精密製造等領域，仍是全球供應鏈的關鍵節點，為中長期成長提供穩固支撐。
此外，在聯準會降息預期下，融資成本下降，大型藥廠將有更強烈的動機與資金進行併購，以應對專利懸崖（註）帶來的研發壓力。隨著研發動能回升與併購活動增加，生技產業已逐步走出低谷，迎來下一波多頭行情。（註：指藥物專利到期時，學名藥會以較低的價格進入市場，搶奪市占率。）
投資方向
股債均衡配置：在成長放緩但未衰退的環境下，透過股債搭配，兼顧收益與成長。
強化風險分散：避免過度集中單一市場或題材，提升投資組合在政策與景氣變化下的韌性。
股市聚焦結構性成長：布局AI、日本與生技等具長期動能的主題，掌握企業獲利成長趨勢。
債券偏向收益型資產：以非投等債與新興市場債為主，把握降息環境下息價雙賺機會。
（圖片來源：Money錢 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
