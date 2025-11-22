他們摘「野生菌菇」煮來吃 中毒狂嘔拉肚子…釀3死2傷

五人吃了野生菌菇之後中毒。圖／翻攝上觀新聞

中國貴州省發生一起食用野生菌菇中毒事件，家屬說，中毒的人是一家三口和兩名員工，他們摘採了野生的菌菇烹煮食用，而且還是中午吃一頓、晚上再接著吃一頓，連續兩頓菌菇吃完，五個人開始嘔吐、拉肚子，最後只有兩人脫離險境，三人不幸死亡。

綜合中國媒體報導，中毒者的家屬張姓男子說，中毒者包括他堂哥、堂哥母親、侄子，以及堂哥養殖場的兩名工人。11月16日中午，堂哥在家附近摘了野生菌並烹製食用，吃了以後沒任何反應，晚飯又吃了一頓，當天深夜，幾人開始嘔吐拉肚子，隔天才送醫。

廣告 廣告

張男說，他們五人送醫之後還被轉院，直到第3天才轉進當地治療野生菌中毒比較權威的中醫院。張男特地去堂哥摘採野菇的地方，也採了同樣的野菇給醫生看，這些菌菇長在房屋週邊髒亂的地方。醫生說，誤食這種菌菇後會慢性中毒，5、6個小時後身體才會出現反應，像是上吐下瀉、肚子痛、發熱等症狀。

張男說，侄子已經脫離危險，其中一名工人吃得較少，僅輕微中毒，已經出院。但是堂哥在中毒後第3天不幸離世，堂哥的母親也在次日離世；另一名工人於11月21日死亡，目前正在辦理後事。張男說：「很痛心，用生命告訴大家不要隨意採摘的野生菌，就誤食了。」

報導指出，根據照片判斷，這種有毒的菌出叫做蓋盔孢傘菌，也叫紋緣盔孢傘，含有鵝膏毒肽，中毒早期上吐下瀉，後期急性肝腎衰竭。

醫生提醒，切勿以任何「民間經驗」採摘和食用野菇，一旦誤食並出現症狀，請立即催吐、大量飲水，但已昏迷者切忌強行灌水以防窒息，並保留菌菇樣本給醫生看，而且要直接送病人到大醫院急診。



回到原文

更多鏡報報導

台灣人吃壽司「獨特點菜法」 日本人嚇傻：怎麼會這樣？

男子3天無法排便！醫檢查大驚：菊花裡面有瓷杯 下場超慘

去日本「走路太多」半夜抽筋！她上網求救 網友提超強招數解決