他們正在算薪水…下一秒警察破門！世足前台中抄億元賭盤 何昱奇示警地下陷阱
2026世界盃足球賽11日開踢，全球投注熱潮提前引爆。運彩公會理事長何昱奇表示，本屆賽事擴增至104場，預估全球投注規模上看100億美元；就在開賽前夕，台中警方卻查獲年賭資逾1.3億元的網路博弈機房。何昱奇提醒，地下賭盤標榜高賠率、快速出金，背後卻潛藏法律與財務風險，彩迷應選擇合法投注管道，避免成為不法業者眼中的肥羊。
何昱奇表示，世界盃向來是運動彩券最重要的投注檔期之一，4年前的世足賽台灣運彩投注金額達104億元，本屆賽事不僅參賽隊伍增加、場次從過去64場擴增至104場，即使多數賽事因時差因素將於台灣深夜或凌晨進行，樂觀預估運彩總投注金額上看150億元。
不過，每逢大型國際運動賽事，地下博弈業者也會趁勢搶客。台中警方近日破獲一個年賭資逾1.3億元的網路博弈集團，專案小組攻堅時，嫌犯正好在發放員工薪資，讓「發薪日」瞬間變成「落網日」。警方調查，該集團採企業化經營，設有打卡制度、客服團隊及內部管理規範，企圖規避查緝，仍難逃法網。
何昱奇指出，不少地下賭盤會以較高賠率、返水優惠或快速出金作為宣傳噱頭，但投注人往往缺乏保障，一旦平台惡意關閉、拒絕出金，甚至涉及個資外洩，損失往往難以追回。此外，參與非法賭博也可能衍生法律責任，民眾切勿因貪圖一時利益而誤入陷阱。
他強調，合法運動彩券受到政府監督管理，投注與兌獎機制透明，相關盈餘也會投入體育發展及公益用途；為迎接世界盃熱潮，台灣運彩也推出總價值超過千萬元的抽獎活動，獎項包含百萬元現金、名車、黃金及多項3C產品，希望吸引民眾透過合法管道參與賽事。何昱奇呼籲，世界盃4年才舉辦一次，彩迷在支持喜愛球隊的同時，也應理性投注、量力而為，才能真正享受足球盛宴帶來的樂趣。
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