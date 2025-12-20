「他們為什麼不快跑？」北捷恐攻畫面瘋傳 副教授用親身經歷解答：跟聰明無關

北捷與中山商圈發生隨機攻擊後，引發網友討論危急時刻為何有人無法立刻逃離，專家指出這與大腦的保護反應有關。（翻攝自Threads）

27歲男子張文昨晚（19日）在北捷與中山商圈 發動隨機攻擊，最終墜樓身亡，事件共造成 4死11傷，震驚社會。相關畫面在網路流傳後，有不少網友提出疑問：「遇到這種狀況，為什麼不趕快跑？」對此，國立台北教育大學副教授郭葉珍 以自身過往經歷說明，在極端威脅下「當下動不了」，其實是大腦啟動的保護反應，而非缺乏警覺。

為何危急時刻會僵住？專家以親身經驗說明

郭葉珍在臉書發文指出，她大學時期曾在西餐廳駐唱，某次活動期間突然聽到異常聲響與尖叫聲，當下雖本能站起，卻因無法立即理解眼前發生的狀況，身體一度僵在原地。

她回憶，當時大腦同時接收到「不合理的聲音、不合理的畫面與不合理的情境」，理性判斷尚未接手，身體便暫停動作，直到看到同事示意才回過神逃離現場。

「不是不跑，而是大腦還在處理資訊」

郭葉珍指出，人面臨高度威脅時，是否能立刻反應，與聰明與否無關，而是是否曾學過、練過。她提到，當時有同事立刻趴下避險，原因在於長期處於高風險環境，已具備基本的防範意識。

她解釋，部分人會僵住，是因為大腦仍試圖把衝突的訊息拼湊成一個「合理的故事」，在完成理解前，身體往往無法立即行動。

從北捷事件看危機反應 如何降低僵住風險？

針對北捷與中山商圈的隨機攻擊事件，郭葉珍認為，面對突發、威脅生命的情境，真正關鍵在於平時是否曾被提醒、討論與演練。當身體已建立「不合理聲音等於危險」的直覺反應，就能減少關鍵時刻的遲疑。

她也呼籲，多一分討論與練習，或許能讓更多人在下一次面臨突發狀況時，少一秒僵住，多一秒保護自己。

