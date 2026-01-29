他們為何被痛批是「川普的蓋世太保」？ICE殺害公民、臭名昭彰，專家直言「美國將滑向恐懼與威權深淵」

短短三週，兩名美國公民在抗議移民執法行動時，遭到聯邦探員當街射殺。血腥畫面震驚全球，引爆全美怒火與對立，也讓總統川普的移民政策陷入危機。《經濟學人》分析指出，移民暨海關執法局（ICE）正逐漸演變成一支只對總統負責、甚至帶有政治色彩的「私人衛隊」或「準軍事組織」。就連愛荷華州這樣的共和黨鐵票倉，也開始對川普的移民政策感到不安。澳洲與巴西媒體更不約而同將 ICE 比作納粹「蓋世太保」與獨裁政權的「秘密警察」。

面對排山倒海的壓力，一向強硬的川普罕見改口、做出人力調度、安撫民意。然而，這場以「國家安全」為名的移民驅逐行動，恐怕已對美國民主造成難以挽回的傷害。

新聞小補帖：蒙面的 ICE 便衣 在美國近年的移民掃蕩中，移民與海關執法局（ICE）越來越常以蒙面便衣或戰術裝現身街頭，引發「祕密警察化」爭議。 他們長什麼樣？ 在洛杉磯等城市行動畫面裡，探員多穿便服或戰術裝，外加防彈背心與面罩、頭套或脖圍，身上頂多有小小的 ICE、ERO 或 DHS 字樣，遠看幾乎像沒有任何識別的黑衣武裝人員。他們多搭乘無標誌車輛，對路人或被逮者只說「我們是警察」，卻不主動說自己是聯邦移民官，也不一定當場出示移民逮捕令，讓不少法律學者直指這是根本就像「祕密警察」。 執法人員為何蒙面？ 國土安全部與 ICE 高層的說法是：蒙面與遮掩身分是為了安全，因探員姓名、照片與住址多次被公開，附帶死亡威脅或報復言論，擔心家屬遭攻擊。對涉及幫派、毒販等高風險行動，官員也強調面罩、防毒面具與戰術裝是必要防護，並主張探員仍佩戴寫有 ICE 或 DHS 的背心、口頭表明身分，因此不構成「匿名執法」。 蒙面的負面效應 當執法人員戴面罩、穿便衣、標識極小，又不清楚出示證件與令狀，一般人無法分辨眼前的是地方警察、聯邦移民官，還是冒充的犯罪分子，事後投訴與追責幾乎無從著手。美國媒體更報導多起「假 ICE 探員」案：嫌犯買戰術背心，自稱 ICE 上門搜查，實際進行搶劫、性侵或勒索，移民家庭因恐懼與不確定而不敢反抗。 對許多移民來說，「誰都可能是 ICE，連真 ICE 看起來也像匪」，公共空間安全感被徹底侵蝕，有學者直接用「在民主制度裡長出的祕密警察」形容這種狀態。 這些「蒙面便衣」是哪來的？ ICE 探員依規必須通過犯罪背景調查、指紋查核、毒品檢驗、體能測試與安全審查，多數有警察、邊境巡邏或軍事背景，並在聯邦訓練中心受訓數週以上。但在川普2.0推動擴編後，NBC 等報導揭露：部分新進人員人員在指紋與完整背景調查尚未完成就先進入訓練營，有人甚至帶著搶奪、家暴前科或毒品陽性紀錄，中途才被抓出來淘汰。 官方強調這只是少數個案，並稱超過八成新進人員仍是「有經驗的前執法人員」，但「先收再篩」本身，意味實際門檻確實被壓低。這類委任訓練原本需要約 4 週面授，如今部分情況下被壓縮成 40 小時線上課程，一名只受過地方警察訓練的人，也能快速取得類似 ICE 的權力，明顯缺乏移民法、庇護程序與人權教育。

2026年1月28日，法國巴黎抗議群眾聚集在外交部旁，高舉「ICE 是冷血殺手」（ICE cold killers）、「捍衛我們的民主」與「ICE 滾出美國」等標語，譴責美國移民暨海關執法局的鎮壓行動。（美聯社）

死不認錯的川普，碰壁了

川普政府原本意圖透過「震懾」（shock-and-awe）行動，展示其將非法移民趕出美國的決心。然而，行動在民主黨重鎮明尼阿波利斯卻變了調。「三寶媽」古德（Renee Good）和「護理師」普雷蒂（Alex Pretti）的死亡影片在世界各地瘋傳，超過一半的美國人表示他們看過這些致命槍擊的片段。

起初，川普政府試圖將古德抹黑為「恐怖分子」、指控普雷蒂意圖「屠殺執法人員」，但在輿論壓力下，川普的態度立刻髮夾彎。他在 27 日接受《福斯新聞》訪問時表示：「這兩件事都很糟糕⋯⋯這太令人悲傷了。」這也讓《華爾街日報》批評，川普過去在危機時刻通常死不認錯、發起反擊，如今，他正急於控制這場危機帶來的政治損害——因為事情大條了。

川普和他的團隊開始行動，派遣「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前去接管明尼阿波利斯的 3,000 多名探員，並將作風強硬的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）調離前線。他告訴《福斯新聞》：「博維諾很優秀，但他是一個相當特立獨行的人。在某些情況下這很不錯，但在這裡可能不太好。」

然而，這些措施都無法平息大眾的不安情緒。2025 年的民調顯示，隨著驅逐行動升級，美國民眾對川普處理移民問題的支持率已跌入負值。根據 YouGov 的數據，在普雷蒂遭射殺後，支持「廢除 ICE」的聲浪一度反超，連 47% 的獨立選民都表示贊同。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，大批民眾聚集在普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦移民執法部門射殺的地點舉行守夜活動，悼念死者並表達哀思。（美聯社）

ICE是何方神聖？川普打造的超級執法機器

在 2001 年 9 月 11 日的恐怖攻擊後，邊境巡邏隊和 ICE 都被納入新成立的「國土安全部」（DHS）管轄。邊境巡邏隊負責巡守邊境、他們受過特種部隊訓練、執法官員人數約為 ICE 的三倍；ICE 的職責則是追捕內陸城市的非法移民。

然而，當前有數百萬的無證移民在美國生活，光憑 ICE 幾千名的探員永遠無法將他們一網打盡，故 ICE 轉為專注於公共安全——他們尋找並驅逐外國罪犯。此外，川普也將邊境巡邏隊調入內陸城市協助抓人。這些習慣在沙漠追捕毒販的武裝力量，被用來對付城市裡的平民抗議者，結果就是致命的衝突。

2026年1月24日，美國明尼阿波利斯發生槍擊事件後，聯邦移民官員對抗議者使用胡椒噴霧。（美聯社）

2025 年 7 月，川普通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），為移民執法撥款高達 1,700 億美元（約新台幣 5.3 兆元），這筆金額甚至超過許多國家的國防預算。川普政府以 5 萬美元（約新台幣 156 萬元）的簽約獎金、協助償還學貸等條件來吸引新兵，甚至在徵才廣告中使用「政治暗語」（dog-whistles），例如：「美國已被罪犯和掠食者入侵。我們需要你把他們趕出去。你不需要大學學位。」、「美國人，何去何從？」（Which way, American man? 暗指一本白人至上主義書籍）。為了持續招攬新血，副總統范斯（J.D. Vance）甚至聲稱 ICE 探員在執行工作時，享有免於起訴的「絕對豁免權」。結果就是 ICE 規模翻倍，新聘 12,000 名探員。

美國ICE等執法機構在芝加哥執行逮捕非法移民任務。（美聯社）

招攬右翼狂熱份子，僅受訓42天就上陣

從招聘條件來看，國土安全部似乎想聘用政治狂熱分子。ICE 和邊境巡邏隊 12 月都在 AmericaFest 進行招聘，這是一個由「美國轉折點」（Turning Point USA）主辦、公開支持川普的右翼年度大會。此外，新兵僅受訓 42 天就匆忙上陣，有些人甚至從未拿過槍；連地方警察都需要受訓長達一年才能上街執勤。

在某種層面上，部署這些新手是奏效的。政府數據顯示，在川普任期的前九個月裡，每週被 ICE 逮捕後驅逐出境的人數翻了四倍以上，達到每週 6,000 人。ICE 過去通常較被動，會到當地的監獄或看守所，把已經因為其他犯罪而被當地警察逮捕的非法移民帶走。如今，ICE 主動出擊，在社區、工作場所或街上直接抓人，「街頭逮捕」（Street arrests）人數破新高。令人髮指的是，2025 年至少有 32 人在 ICE 拘留期間死亡，這是自 2004 年以來的最高數字。

川普的核心幕僚、移民政策設計師史蒂芬・米勒（Stephen Miller）一直在推動 ICE 達到逮捕配額，以增加驅逐人數。這導致許多看似無害的退休金領取者、甚至兒童被拘留，以及許多「誤捕」狀況——被捕者後來被證明是「完全合法居留人士」。國土安全部截至去年 12 月中的數據指出，不到一年內，ICE 已驅逐近 35 萬人，拘留近 7 萬人，甚至透過恐嚇迫使近 200 萬人「自我驅逐」。這些被針對的對象，超過 75% 根本沒有刑事定罪紀錄，只是普通的勞工、家庭，甚至是尋求庇護者。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，在護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍殺的地點，民眾設立了臨時紀念碑，擺放著他和另一位遭聯邦移民探員射殺的受害者古德（Renee Good）的照片（左）。（美聯社）

只針對民主黨城市的「政治清洗」？

《經濟學人》質疑，ICE 此次行動的目標似乎是「政治大於執法」。

如果目的是最大化驅逐人數，理應針對非法移民人口眾多的州。然而，根據皮尤研究中心 2023 年最新估計，明尼蘇達州的非法移民人數為 13 萬人、在全美 50 州裡僅排第 24 位。甚至像緬因州這樣僅有 1 萬名非法移民的地方，也面臨大規模掃蕩，只因這裡是民主黨鐵票倉。這種針對民主黨傾向城市的行動，更像是一種政治挑釁。

明尼蘇達人持續的和平抗議和公民不服從運動，可以說是被 ICE 探員的殘酷手段所激發。令人憤慨的是， 政府甚至希望透過激怒平民、讓他們訴諸暴力，從而證明部署聯邦探員的合理性，並加強鎮壓的理由。川普從他第一任期以來就是如此——利用國家緊急狀態或國家面臨的感知威脅，來索取非凡的權力。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，執法人員在宣布非法集會後展開逮捕行動，一名抗議者倒在地上高舉雙手。（美聯社）

獨裁者的起手式，恐讓移民嚇到不敢出門投票

ICE 和邊境巡邏隊的擴張，也標誌著美國的驚人變化：原本總統通常在國內執法事務上相對無力，因為警察受到當地政客監督、軍隊部署也受到法律嚴格限制。然而，ICE 和邊境巡邏隊卻變得像是一支「只對總統負責、行事不受懲罰」的私人衛隊或民兵組織，具有典型的「準軍事化」特徵。《經濟學人》發出嚴厲警告：川普正在將國家機器轉化為個人的政治工具。

這也讓批評者擔憂，川普正在建立一支「準軍事部隊」來恐嚇他的政治敵人，甚至可能操縱 11 月的期中選舉。畢竟，川普曾煽動暴徒衝擊國會山莊，試圖推翻他敗選的結果。這種論點認為，今年川普可能會聲稱移民試圖非法投票，在投票站部署來勢洶洶的 ICE 探員，從而嚇得支持民主黨的少數族裔不敢出門投票。

然而，並非所有的國家機器都聽命於川普。法院最終可能會遏制 ICE 嚴重的過度執法行為。此外，地方政府近期也更不願意在移民問題上與聯邦政府合作。國會的民主黨人威脅，除非遏制 ICE，否則他們將讓政府關門。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，民眾從建築物內觀看警方在希爾頓學院風尚飯店（Graduate by Hilton）外準備進行逮捕行動。（美聯社）

紅州鐵票倉、外媒都看不下去

另一方面，川普鐵票倉也正因為兩起命案而動搖。《金融時報》稱，川普 28 日前往愛荷華州期中選舉造勢，這片曾三次將選票投給他的深紅土地，也開始對打擊移民政策感到不安。一位共和黨選民雷諾德（Amy Reynolds）直言：「明尼阿波利斯發生的事太可怕了，無辜的人被殺、言論自由被鎮壓。」

儘管川普在演講中刻意迴避明尼阿波利斯爭議，大談「美國史上最偉大的一年」、吹噓經濟政績並隨著《YMCA》起舞，讓死忠粉絲嗨翻天，但場外的抗議聲浪卻異常刺耳。示威者高舉「ICE 等於謀殺」的標語，甚至有退休教育工作者是生平第一次走上街頭，痛批川普製造分裂。

移民執法機構的殘暴行徑，連外國媒體也看不下去。澳洲媒體《對話》（The Conversation） 28 日刊出一篇威權政權專家摩根貝索（Lee Morgenbesser）的深度分析，直指在 ICE 的運作模式，已經符合「秘密警察」的五大特徵，包含：鎖定異議人士、只對「領袖」忠誠的獨立指揮鏈、成員身分和行動不透明、專門從事政治情報和監視行動，以及任意搜查、逮捕、審訊、無限期拘留、強迫失蹤和酷刑。

巴西知名雜誌《Revista Abril》刊登一篇措辭強烈的社論，痛批 ICE 已淪為以「安全」為名的「製造痛苦的機器」、「殘酷的官僚機構」，其行為模式如出一轍當年的納粹蓋世太保（Gestapo）。文中更創造了「ICEstapo」（ICE 太保）一詞，直指該機構已成為暴君私人軍隊的雛形，其存在本身就是對民主治理的威脅。

《Revista Abril》進一步挑戰了「移民問題」的根本論述，認為這是一個被政治操作出來的假議題。因為移民就像貿易一樣，是自然且有益的過程，應透過理性監管而非刑事化來管理。文中呼籲，美國若不廢除 ICE，將繼續滑向恐懼與威權主義的深淵。

