他們為何被痛批是「川普的蓋世太保」？ICE殺害公民、臭名昭彰，專家直言「美國將滑向恐懼與威權深淵」
短短三週，兩名美國公民在抗議移民執法行動時，遭到聯邦探員當街射殺。血腥畫面震驚全球，引爆全美怒火與對立，也讓總統川普的移民政策陷入危機。《經濟學人》分析指出，移民暨海關執法局（ICE）正逐漸演變成一支只對總統負責、甚至帶有政治色彩的「私人衛隊」或「準軍事組織」。就連愛荷華州這樣的共和黨鐵票倉，也開始對川普的移民政策感到不安。澳洲與巴西媒體更不約而同將 ICE 比作納粹「蓋世太保」與獨裁政權的「秘密警察」。
面對排山倒海的壓力，一向強硬的川普罕見改口、做出人力調度、安撫民意。然而，這場以「國家安全」為名的移民驅逐行動，恐怕已對美國民主造成難以挽回的傷害。
新聞小補帖：蒙面的 ICE 便衣
在美國近年的移民掃蕩中，移民與海關執法局（ICE）越來越常以蒙面便衣或戰術裝現身街頭，引發「祕密警察化」爭議。
他們長什麼樣？
在洛杉磯等城市行動畫面裡，探員多穿便服或戰術裝，外加防彈背心與面罩、頭套或脖圍，身上頂多有小小的 ICE、ERO 或 DHS 字樣，遠看幾乎像沒有任何識別的黑衣武裝人員。他們多搭乘無標誌車輛，對路人或被逮者只說「我們是警察」，卻不主動說自己是聯邦移民官，也不一定當場出示移民逮捕令，讓不少法律學者直指這是根本就像「祕密警察」。
執法人員為何蒙面？
國土安全部與 ICE 高層的說法是：蒙面與遮掩身分是為了安全，因探員姓名、照片與住址多次被公開，附帶死亡威脅或報復言論，擔心家屬遭攻擊。對涉及幫派、毒販等高風險行動，官員也強調面罩、防毒面具與戰術裝是必要防護，並主張探員仍佩戴寫有 ICE 或 DHS 的背心、口頭表明身分，因此不構成「匿名執法」。
蒙面的負面效應
當執法人員戴面罩、穿便衣、標識極小，又不清楚出示證件與令狀，一般人無法分辨眼前的是地方警察、聯邦移民官，還是冒充的犯罪分子，事後投訴與追責幾乎無從著手。美國媒體更報導多起「假 ICE 探員」案：嫌犯買戰術背心，自稱 ICE 上門搜查，實際進行搶劫、性侵或勒索，移民家庭因恐懼與不確定而不敢反抗。
對許多移民來說，「誰都可能是 ICE，連真 ICE 看起來也像匪」，公共空間安全感被徹底侵蝕，有學者直接用「在民主制度裡長出的祕密警察」形容這種狀態。
這些「蒙面便衣」是哪來的？
ICE 探員依規必須通過犯罪背景調查、指紋查核、毒品檢驗、體能測試與安全審查，多數有警察、邊境巡邏或軍事背景，並在聯邦訓練中心受訓數週以上。但在川普2.0推動擴編後，NBC 等報導揭露：部分新進人員人員在指紋與完整背景調查尚未完成就先進入訓練營，有人甚至帶著搶奪、家暴前科或毒品陽性紀錄，中途才被抓出來淘汰。
官方強調這只是少數個案，並稱超過八成新進人員仍是「有經驗的前執法人員」，但「先收再篩」本身，意味實際門檻確實被壓低。這類委任訓練原本需要約 4 週面授，如今部分情況下被壓縮成 40 小時線上課程，一名只受過地方警察訓練的人，也能快速取得類似 ICE 的權力，明顯缺乏移民法、庇護程序與人權教育。
死不認錯的川普，碰壁了
川普政府原本意圖透過「震懾」（shock-and-awe）行動，展示其將非法移民趕出美國的決心。然而，行動在民主黨重鎮明尼阿波利斯卻變了調。「三寶媽」古德（Renee Good）和「護理師」普雷蒂（Alex Pretti）的死亡影片在世界各地瘋傳，超過一半的美國人表示他們看過這些致命槍擊的片段。
起初，川普政府試圖將古德抹黑為「恐怖分子」、指控普雷蒂意圖「屠殺執法人員」，但在輿論壓力下，川普的態度立刻髮夾彎。他在 27 日接受《福斯新聞》訪問時表示：「這兩件事都很糟糕⋯⋯這太令人悲傷了。」這也讓《華爾街日報》批評，川普過去在危機時刻通常死不認錯、發起反擊，如今，他正急於控制這場危機帶來的政治損害——因為事情大條了。
川普和他的團隊開始行動，派遣「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前去接管明尼阿波利斯的 3,000 多名探員，並將作風強硬的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）調離前線。他告訴《福斯新聞》：「博維諾很優秀，但他是一個相當特立獨行的人。在某些情況下這很不錯，但在這裡可能不太好。」
然而，這些措施都無法平息大眾的不安情緒。2025 年的民調顯示，隨著驅逐行動升級，美國民眾對川普處理移民問題的支持率已跌入負值。根據 YouGov 的數據，在普雷蒂遭射殺後，支持「廢除 ICE」的聲浪一度反超，連 47% 的獨立選民都表示贊同。
ICE是何方神聖？川普打造的超級執法機器
在 2001 年 9 月 11 日的恐怖攻擊後，邊境巡邏隊和 ICE 都被納入新成立的「國土安全部」（DHS）管轄。邊境巡邏隊負責巡守邊境、他們受過特種部隊訓練、執法官員人數約為 ICE 的三倍；ICE 的職責則是追捕內陸城市的非法移民。
然而，當前有數百萬的無證移民在美國生活，光憑 ICE 幾千名的探員永遠無法將他們一網打盡，故 ICE 轉為專注於公共安全——他們尋找並驅逐外國罪犯。此外，川普也將邊境巡邏隊調入內陸城市協助抓人。這些習慣在沙漠追捕毒販的武裝力量，被用來對付城市裡的平民抗議者，結果就是致命的衝突。
2025 年 7 月，川普通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），為移民執法撥款高達 1,700 億美元（約新台幣 5.3 兆元），這筆金額甚至超過許多國家的國防預算。川普政府以 5 萬美元（約新台幣 156 萬元）的簽約獎金、協助償還學貸等條件來吸引新兵，甚至在徵才廣告中使用「政治暗語」（dog-whistles），例如：「美國已被罪犯和掠食者入侵。我們需要你把他們趕出去。你不需要大學學位。」、「美國人，何去何從？」（Which way, American man? 暗指一本白人至上主義書籍）。為了持續招攬新血，副總統范斯（J.D. Vance）甚至聲稱 ICE 探員在執行工作時，享有免於起訴的「絕對豁免權」。結果就是 ICE 規模翻倍，新聘 12,000 名探員。
招攬右翼狂熱份子，僅受訓42天就上陣
從招聘條件來看，國土安全部似乎想聘用政治狂熱分子。ICE 和邊境巡邏隊 12 月都在 AmericaFest 進行招聘，這是一個由「美國轉折點」（Turning Point USA）主辦、公開支持川普的右翼年度大會。此外，新兵僅受訓 42 天就匆忙上陣，有些人甚至從未拿過槍；連地方警察都需要受訓長達一年才能上街執勤。
在某種層面上，部署這些新手是奏效的。政府數據顯示，在川普任期的前九個月裡，每週被 ICE 逮捕後驅逐出境的人數翻了四倍以上，達到每週 6,000 人。ICE 過去通常較被動，會到當地的監獄或看守所，把已經因為其他犯罪而被當地警察逮捕的非法移民帶走。如今，ICE 主動出擊，在社區、工作場所或街上直接抓人，「街頭逮捕」（Street arrests）人數破新高。令人髮指的是，2025 年至少有 32 人在 ICE 拘留期間死亡，這是自 2004 年以來的最高數字。
川普的核心幕僚、移民政策設計師史蒂芬・米勒（Stephen Miller）一直在推動 ICE 達到逮捕配額，以增加驅逐人數。這導致許多看似無害的退休金領取者、甚至兒童被拘留，以及許多「誤捕」狀況——被捕者後來被證明是「完全合法居留人士」。國土安全部截至去年 12 月中的數據指出，不到一年內，ICE 已驅逐近 35 萬人，拘留近 7 萬人，甚至透過恐嚇迫使近 200 萬人「自我驅逐」。這些被針對的對象，超過 75% 根本沒有刑事定罪紀錄，只是普通的勞工、家庭，甚至是尋求庇護者。
只針對民主黨城市的「政治清洗」？
《經濟學人》質疑，ICE 此次行動的目標似乎是「政治大於執法」。
如果目的是最大化驅逐人數，理應針對非法移民人口眾多的州。然而，根據皮尤研究中心 2023 年最新估計，明尼蘇達州的非法移民人數為 13 萬人、在全美 50 州裡僅排第 24 位。甚至像緬因州這樣僅有 1 萬名非法移民的地方，也面臨大規模掃蕩，只因這裡是民主黨鐵票倉。這種針對民主黨傾向城市的行動，更像是一種政治挑釁。
明尼蘇達人持續的和平抗議和公民不服從運動，可以說是被 ICE 探員的殘酷手段所激發。令人憤慨的是， 政府甚至希望透過激怒平民、讓他們訴諸暴力，從而證明部署聯邦探員的合理性，並加強鎮壓的理由。川普從他第一任期以來就是如此——利用國家緊急狀態或國家面臨的感知威脅，來索取非凡的權力。
獨裁者的起手式，恐讓移民嚇到不敢出門投票
ICE 和邊境巡邏隊的擴張，也標誌著美國的驚人變化：原本總統通常在國內執法事務上相對無力，因為警察受到當地政客監督、軍隊部署也受到法律嚴格限制。然而，ICE 和邊境巡邏隊卻變得像是一支「只對總統負責、行事不受懲罰」的私人衛隊或民兵組織，具有典型的「準軍事化」特徵。《經濟學人》發出嚴厲警告：川普正在將國家機器轉化為個人的政治工具。
這也讓批評者擔憂，川普正在建立一支「準軍事部隊」來恐嚇他的政治敵人，甚至可能操縱 11 月的期中選舉。畢竟，川普曾煽動暴徒衝擊國會山莊，試圖推翻他敗選的結果。這種論點認為，今年川普可能會聲稱移民試圖非法投票，在投票站部署來勢洶洶的 ICE 探員，從而嚇得支持民主黨的少數族裔不敢出門投票。
然而，並非所有的國家機器都聽命於川普。法院最終可能會遏制 ICE 嚴重的過度執法行為。此外，地方政府近期也更不願意在移民問題上與聯邦政府合作。國會的民主黨人威脅，除非遏制 ICE，否則他們將讓政府關門。
紅州鐵票倉、外媒都看不下去
另一方面，川普鐵票倉也正因為兩起命案而動搖。《金融時報》稱，川普 28 日前往愛荷華州期中選舉造勢，這片曾三次將選票投給他的深紅土地，也開始對打擊移民政策感到不安。一位共和黨選民雷諾德（Amy Reynolds）直言：「明尼阿波利斯發生的事太可怕了，無辜的人被殺、言論自由被鎮壓。」
儘管川普在演講中刻意迴避明尼阿波利斯爭議，大談「美國史上最偉大的一年」、吹噓經濟政績並隨著《YMCA》起舞，讓死忠粉絲嗨翻天，但場外的抗議聲浪卻異常刺耳。示威者高舉「ICE 等於謀殺」的標語，甚至有退休教育工作者是生平第一次走上街頭，痛批川普製造分裂。
移民執法機構的殘暴行徑，連外國媒體也看不下去。澳洲媒體《對話》（The Conversation） 28 日刊出一篇威權政權專家摩根貝索（Lee Morgenbesser）的深度分析，直指在 ICE 的運作模式，已經符合「秘密警察」的五大特徵，包含：鎖定異議人士、只對「領袖」忠誠的獨立指揮鏈、成員身分和行動不透明、專門從事政治情報和監視行動，以及任意搜查、逮捕、審訊、無限期拘留、強迫失蹤和酷刑。
巴西知名雜誌《Revista Abril》刊登一篇措辭強烈的社論，痛批 ICE 已淪為以「安全」為名的「製造痛苦的機器」、「殘酷的官僚機構」，其行為模式如出一轍當年的納粹蓋世太保（Gestapo）。文中更創造了「ICEstapo」（ICE 太保）一詞，直指該機構已成為暴君私人軍隊的雛形，其存在本身就是對民主治理的威脅。
《Revista Abril》進一步挑戰了「移民問題」的根本論述，認為這是一個被政治操作出來的假議題。因為移民就像貿易一樣，是自然且有益的過程，應透過理性監管而非刑事化來管理。文中呼籲，美國若不廢除 ICE，將繼續滑向恐懼與威權主義的深淵。
更多風傳媒報導
其他人也在看
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 113則留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 248則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 50則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 27則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 11則留言
習近平壓不住了？五大戰區表態兩極 網傳張又俠人馬交火、軍官爆辭職潮
中共國防部宣布調查軍委副主席張又俠與委員劉振立後，中國政局詭譎。網傳大量解放軍部隊全副武裝湧向北京，京津唐高速公路疑遭封鎖，中南海警備升級，氣氛緊張。軍中對此清洗行動反應兩極，部分戰區保持沉默，甚至有軍官爆料內部出現辭職潮。外界分析張又俠落馬可能與其「嚴重踐踏軍委主席負責制」有關，挑戰習近平權威。這波高層清洗引發軍心動盪，顯示習近平正面臨嚴峻挑戰，國際高度關注中國軍方動向。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 220則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 11則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38則留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 222則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6則留言
就是不能輸台灣！韓國「史上首次」拚進8強有「破億」激勵獎金
體育中心／綜合報導2026WBC世界棒球經典賽三月初將正式開打，韓職為了激勵選手拚進8強，史上首次設立拚進8強有「破億」的激勵獎金。FTV Sports ・ 3 小時前 ・ 8則留言
19歲男大生頭皮屑「多到像灑麵粉」床單都是血 竟是媽媽太潔癖害慘
一名19歲大學生因頭皮長期劇烈搔癢、頭皮屑大量脫落前往就醫，沒想到進入診間後，連醫師都被眼前景象震住，該名大學生的頭皮屑多得宛如灑滿麵粉，部分頭皮甚至因反覆抓癢而破皮滲血。陪同就診的母親滿臉無奈，坦言兒子經常抓到床單、地板與沙發上都是血跡與皮屑，讓她身心俱疲。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
36歲女工程師嚴重糖尿病！靠「2招」5個月就逆轉：大家都做得到
台灣糖尿病患恐超過300萬，許多患者雖有服藥，血糖仍控制不佳。醫師王律婷指出，一名36歲的女工程師，糖尿病史達8年，高壓工作讓她無法「好好吃飯」，即使用藥，糖化血色素仍高達10.9%，在經過5個月的飲食管理、運動並多做肌力訓練後，糖化血色素降至5.3%，已回到正常值。女子不僅不再需要施打胰島素針劑，就連口服藥也大幅減少劑量。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
劉德華「隱婚20年」心酸內幕曝光 向太揭遭持棍圍堵！朱麗蒨竟曾躲車底
香港天王劉德華在演藝圈屹立超過40年，與老婆朱麗蒨於2008年在美國祕婚，2人鶼鰈情深，育有1女，如今小公主也已12歲，而當年紅透半片天的劉德華，隱婚多年，背後竟是有祕辛。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 1則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 8 小時前 ・ 31則留言