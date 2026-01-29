風傳媒

他們為何被痛批是「川普的蓋世太保」？ICE殺害公民、臭名昭彰，專家直言「美國將滑向恐懼與威權深淵」

吳辰君

短短三週，兩名美國公民在抗議移民執法行動時，遭到聯邦探員當街射殺。血腥畫面震驚全球，引爆全美怒火與對立，也讓總統川普的移民政策陷入危機。《經濟學人》分析指出，移民暨海關執法局（ICE）正逐漸演變成一支只對總統負責、甚至帶有政治色彩的「私人衛隊」或「準軍事組織」。就連愛荷華州這樣的共和黨鐵票倉，也開始對川普的移民政策感到不安。澳洲與巴西媒體更不約而同將 ICE 比作納粹「蓋世太保」與獨裁政權的「秘密警察」。

廣告

面對排山倒海的壓力，一向強硬的川普罕見改口、做出人力調度、安撫民意。然而，這場以「國家安全」為名的移民驅逐行動，恐怕已對美國民主造成難以挽回的傷害。

新聞小補帖：蒙面的 ICE 便衣

在美國近年的移民掃蕩中，移民與海關執法局（ICE）越來越常以蒙面便衣或戰術裝現身街頭，引發「祕密警察化」爭議。

他們長什麼樣？

在洛杉磯等城市行動畫面裡，探員多穿便服或戰術裝，外加防彈背心與面罩、頭套或脖圍，身上頂多有小小的 ICE、ERO 或 DHS 字樣，遠看幾乎像沒有任何識別的黑衣武裝人員。他們多搭乘無標誌車輛，對路人或被逮者只說「我們是警察」，卻不主動說自己是聯邦移民官，也不一定當場出示移民逮捕令，讓不少法律學者直指這是根本就像「祕密警察」。

執法人員為何蒙面？

國土安全部與 ICE 高層的說法是：蒙面與遮掩身分是為了安全，因探員姓名、照片與住址多次被公開，附帶死亡威脅或報復言論，擔心家屬遭攻擊。對涉及幫派、毒販等高風險行動，官員也強調面罩、防毒面具與戰術裝是必要防護，並主張探員仍佩戴寫有 ICE 或 DHS 的背心、口頭表明身分，因此不構成「匿名執法」。

蒙面的負面效應

當執法人員戴面罩、穿便衣、標識極小，又不清楚出示證件與令狀，一般人無法分辨眼前的是地方警察、聯邦移民官，還是冒充的犯罪分子，事後投訴與追責幾乎無從著手。美國媒體更報導多起「假 ICE 探員」案：嫌犯買戰術背心，自稱 ICE 上門搜查，實際進行搶劫、性侵或勒索，移民家庭因恐懼與不確定而不敢反抗。

對許多移民來說，「誰都可能是 ICE，連真 ICE 看起來也像匪」，公共空間安全感被徹底侵蝕，有學者直接用「在民主制度裡長出的祕密警察」形容這種狀態。

這些「蒙面便衣」是哪來的？

ICE 探員依規必須通過犯罪背景調查、指紋查核、毒品檢驗、體能測試與安全審查，多數有警察、邊境巡邏或軍事背景，並在聯邦訓練中心受訓數週以上。但在川普2.0推動擴編後，NBC 等報導揭露：部分新進人員人員在指紋與完整背景調查尚未完成就先進入訓練營，有人甚至帶著搶奪、家暴前科或毒品陽性紀錄，中途才被抓出來淘汰。

官方強調這只是少數個案，並稱超過八成新進人員仍是「有經驗的前執法人員」，但「先收再篩」本身，意味實際門檻確實被壓低。這類委任訓練原本需要約 4 週面授，如今部分情況下被壓縮成 40 小時線上課程，一名只受過地方警察訓練的人，也能快速取得類似 ICE 的權力，明顯缺乏移民法、庇護程序與人權教育。

2026年1月28日，法國巴黎抗議群眾聚集在外交部旁，高舉「ICE 是冷血殺手」（ICE cold killers）、「捍衛我們的民主」與「ICE 滾出美國」等標語，譴責美國移民暨海關執法局的鎮壓行動。（美聯社）
2026年1月28日，法國巴黎抗議群眾聚集在外交部旁，高舉「ICE 是冷血殺手」（ICE cold killers）、「捍衛我們的民主」與「ICE 滾出美國」等標語，譴責美國移民暨海關執法局的鎮壓行動。（美聯社）

死不認錯的川普，碰壁了

川普政府原本意圖透過「震懾」（shock-and-awe）行動，展示其將非法移民趕出美國的決心。然而，行動在民主黨重鎮明尼阿波利斯卻變了調。「三寶媽」古德（Renee Good）和「護理師」普雷蒂（Alex Pretti）的死亡影片在世界各地瘋傳，超過一半的美國人表示他們看過這些致命槍擊的片段。

起初，川普政府試圖將古德抹黑為「恐怖分子」、指控普雷蒂意圖「屠殺執法人員」，但在輿論壓力下，川普的態度立刻髮夾彎。他在 27 日接受《福斯新聞》訪問時表示：「這兩件事都很糟糕⋯⋯這太令人悲傷了。」這也讓《華爾街日報》批評，川普過去在危機時刻通常死不認錯、發起反擊，如今，他正急於控制這場危機帶來的政治損害——因為事情大條了。

川普和他的團隊開始行動，派遣「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）前去接管明尼阿波利斯的 3,000 多名探員，並將作風強硬的邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）調離前線。他告訴《福斯新聞》：「博維諾很優秀，但他是一個相當特立獨行的人。在某些情況下這很不錯，但在這裡可能不太好。」

然而，這些措施都無法平息大眾的不安情緒。2025 年的民調顯示，隨著驅逐行動升級，美國民眾對川普處理移民問題的支持率已跌入負值。根據 YouGov 的數據，在普雷蒂遭射殺後，支持「廢除 ICE」的聲浪一度反超，連 47% 的獨立選民都表示贊同。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，大批民眾聚集在普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦移民執法部門射殺的地點舉行守夜活動，悼念死者並表達哀思。（美聯社）
2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，大批民眾聚集在普雷蒂（Alex Pretti）遭聯邦移民執法部門射殺的地點舉行守夜活動，悼念死者並表達哀思。（美聯社）

ICE是何方神聖？川普打造的超級執法機器

在 2001 年 9 月 11 日的恐怖攻擊後，邊境巡邏隊和 ICE 都被納入新成立的「國土安全部」（DHS）管轄。邊境巡邏隊負責巡守邊境、他們受過特種部隊訓練、執法官員人數約為 ICE 的三倍；ICE 的職責則是追捕內陸城市的非法移民

然而，當前有數百萬的無證移民在美國生活，光憑 ICE 幾千名的探員永遠無法將他們一網打盡，故 ICE 轉為專注於公共安全——他們尋找並驅逐外國罪犯。此外，川普也將邊境巡邏隊調入內陸城市協助抓人。這些習慣在沙漠追捕毒販的武裝力量，被用來對付城市裡的平民抗議者，結果就是致命的衝突。

2026年1月24日，美國明尼阿波利斯發生槍擊事件後，聯邦移民官員對抗議者使用胡椒噴霧。（美聯社）
2026年1月24日，美國明尼阿波利斯發生槍擊事件後，聯邦移民官員對抗議者使用胡椒噴霧。（美聯社）

2025 年 7 月，川普通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act），為移民執法撥款高達 1,700 億美元（約新台幣 5.3 兆元），這筆金額甚至超過許多國家的國防預算。川普政府以 5 萬美元（約新台幣 156 萬元）的簽約獎金、協助償還學貸等條件來吸引新兵，甚至在徵才廣告中使用「政治暗語」（dog-whistles），例如：「美國已被罪犯和掠食者入侵。我們需要你把他們趕出去。你不需要大學學位。」、「美國人，何去何從？」（Which way, American man? 暗指一本白人至上主義書籍）。為了持續招攬新血，副總統范斯（J.D. Vance）甚至聲稱 ICE 探員在執行工作時，享有免於起訴的「絕對豁免權」。結果就是 ICE 規模翻倍，新聘 12,000 名探員

美國ICE等執法機構在芝加哥執行逮捕非法移民任務。（美聯社）
美國ICE等執法機構在芝加哥執行逮捕非法移民任務。（美聯社）

招攬右翼狂熱份子，僅受訓42天就上陣

從招聘條件來看，國土安全部似乎想聘用政治狂熱分子。ICE 和邊境巡邏隊 12 月都在 AmericaFest 進行招聘，這是一個由「美國轉折點」（Turning Point USA）主辦、公開支持川普的右翼年度大會。此外，新兵僅受訓 42 天就匆忙上陣，有些人甚至從未拿過槍；連地方警察都需要受訓長達一年才能上街執勤。

在某種層面上，部署這些新手是奏效的。政府數據顯示，在川普任期的前九個月裡，每週被 ICE 逮捕後驅逐出境的人數翻了四倍以上，達到每週 6,000 人。ICE 過去通常較被動，會到當地的監獄或看守所，把已經因為其他犯罪而被當地警察逮捕的非法移民帶走。如今，ICE 主動出擊，在社區、工作場所或街上直接抓人，「街頭逮捕」（Street arrests）人數破新高。令人髮指的是，2025 年至少有 32 人在 ICE 拘留期間死亡，這是自 2004 年以來的最高數字。

川普的核心幕僚、移民政策設計師史蒂芬・米勒（Stephen Miller）一直在推動 ICE 達到逮捕配額，以增加驅逐人數。這導致許多看似無害的退休金領取者、甚至兒童被拘留，以及許多「誤捕」狀況——被捕者後來被證明是「完全合法居留人士」。國土安全部截至去年 12 月中的數據指出，不到一年內，ICE 已驅逐近 35 萬人，拘留近 7 萬人，甚至透過恐嚇迫使近 200 萬人「自我驅逐」。這些被針對的對象，超過 75% 根本沒有刑事定罪紀錄，只是普通的勞工、家庭，甚至是尋求庇護者。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，在護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍殺的地點，民眾設立了臨時紀念碑，擺放著他和另一位遭聯邦移民探員射殺的受害者古德（Renee Good）的照片（左）。（美聯社）
2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，在護理師普雷蒂（Alex Pretti）遭槍殺的地點，民眾設立了臨時紀念碑，擺放著他和另一位遭聯邦移民探員射殺的受害者古德（Renee Good）的照片（左）。（美聯社）

只針對民主黨城市的「政治清洗」？

《經濟學人》質疑，ICE 此次行動的目標似乎是「政治大於執法」。

如果目的是最大化驅逐人數，理應針對非法移民人口眾多的州。然而，根據皮尤研究中心 2023 年最新估計，明尼蘇達州的非法移民人數為 13 萬人、在全美 50 州裡僅排第 24 位。甚至像緬因州這樣僅有 1 萬名非法移民的地方，也面臨大規模掃蕩，只因這裡是民主黨鐵票倉。這種針對民主黨傾向城市的行動，更像是一種政治挑釁。

明尼蘇達人持續的和平抗議和公民不服從運動，可以說是被 ICE 探員的殘酷手段所激發。令人憤慨的是， 政府甚至希望透過激怒平民、讓他們訴諸暴力，從而證明部署聯邦探員的合理性，並加強鎮壓的理由。川普從他第一任期以來就是如此——利用國家緊急狀態或國家面臨的感知威脅，來索取非凡的權力。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，執法人員在宣布非法集會後展開逮捕行動，一名抗議者倒在地上高舉雙手。（美聯社）
2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，執法人員在宣布非法集會後展開逮捕行動，一名抗議者倒在地上高舉雙手。（美聯社）

獨裁者的起手式，恐讓移民嚇到不敢出門投票

ICE 和邊境巡邏隊的擴張，也標誌著美國的驚人變化：原本總統通常在國內執法事務上相對無力，因為警察受到當地政客監督、軍隊部署也受到法律嚴格限制。然而，ICE 和邊境巡邏隊卻變得像是一支「只對總統負責、行事不受懲罰」的私人衛隊或民兵組織，具有典型的「準軍事化」特徵。《經濟學人》發出嚴厲警告：川普正在將國家機器轉化為個人的政治工具。

這也讓批評者擔憂，川普正在建立一支「準軍事部隊」來恐嚇他的政治敵人，甚至可能操縱 11 月的期中選舉。畢竟，川普曾煽動暴徒衝擊國會山莊，試圖推翻他敗選的結果。這種論點認為，今年川普可能會聲稱移民試圖非法投票，在投票站部署來勢洶洶的 ICE 探員，從而嚇得支持民主黨的少數族裔不敢出門投票

然而，並非所有的國家機器都聽命於川普。法院最終可能會遏制 ICE 嚴重的過度執法行為。此外，地方政府近期也更不願意在移民問題上與聯邦政府合作。國會的民主黨人威脅，除非遏制 ICE，否則他們將讓政府關門。

2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，民眾從建築物內觀看警方在希爾頓學院風尚飯店（Graduate by Hilton）外準備進行逮捕行動。（美聯社）
2026年1月28日，明尼蘇達州明尼阿波利斯，民眾從建築物內觀看警方在希爾頓學院風尚飯店（Graduate by Hilton）外準備進行逮捕行動。（美聯社）

紅州鐵票倉、外媒都看不下去

另一方面，川普鐵票倉也正因為兩起命案而動搖。《金融時報》稱，川普 28 日前往愛荷華州期中選舉造勢，這片曾三次將選票投給他的深紅土地，也開始對打擊移民政策感到不安。一位共和黨選民雷諾德（Amy Reynolds）直言：「明尼阿波利斯發生的事太可怕了，無辜的人被殺、言論自由被鎮壓。」

儘管川普在演講中刻意迴避明尼阿波利斯爭議，大談「美國史上最偉大的一年」、吹噓經濟政績並隨著《YMCA》起舞，讓死忠粉絲嗨翻天，但場外的抗議聲浪卻異常刺耳。示威者高舉「ICE 等於謀殺」的標語，甚至有退休教育工作者是生平第一次走上街頭，痛批川普製造分裂。

移民執法機構的殘暴行徑，連外國媒體也看不下去。澳洲媒體《對話》（The Conversation） 28 日刊出一篇威權政權專家摩根貝索（Lee Morgenbesser）的深度分析，直指在 ICE 的運作模式，已經符合「秘密警察」的五大特徵，包含：鎖定異議人士、只對「領袖」忠誠的獨立指揮鏈、成員身分和行動不透明、專門從事政治情報和監視行動，以及任意搜查、逮捕、審訊、無限期拘留、強迫失蹤和酷刑。

巴西知名雜誌《Revista Abril》刊登一篇措辭強烈的社論，痛批 ICE 已淪為以「安全」為名的「製造痛苦的機器」、「殘酷的官僚機構」，其行為模式如出一轍當年的納粹蓋世太保（Gestapo）。文中更創造了「ICEstapo」（ICE 太保）一詞，直指該機構已成為暴君私人軍隊的雛形，其存在本身就是對民主治理的威脅。

《Revista Abril》進一步挑戰了「移民問題」的根本論述，認為這是一個被政治操作出來的假議題。因為移民就像貿易一樣，是自然且有益的過程，應透過理性監管而非刑事化來管理。文中呼籲，美國若不廢除 ICE，將繼續滑向恐懼與威權主義的深淵

