他們用創意踐行環保 北市表揚61名環保志義工

台北市長蔣萬安出席環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，會前先接受媒體聯訪，會中並與環保志義工得獎者一同合影。(記者田裕華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市環保局今天(12日)表揚61名績優環保志工、義工及專職人員，以及8隊環保義工隊，台北市長蔣萬安出席頒獎並肯定環保志義工的付出；其中有不少里長帶頭發揮創意推動環保，包括內湖區康寧里長鄭秀鳳與明湖國中合作回收學校制服，大學里長吳沛璇舉辦「街道美食派對」宣導惜食及零剩食觀念，大同高中環保義工中隊則走入社區淨街。

蔣萬安表示，今年6月他出席在法國巴黎舉辦的「市長峰會：從巴黎到貝倫—全球氣候行動十週年」，特別分享台北市在推動環境永續政策上的具體作為與經驗，其中1項關鍵便是垃圾處理方式的革新，從2000年創全國之先實施「垃圾費隨袋徵收」制度，到今年全國第1部將2050淨零排放目標及城市轉型路徑入法的《淨零排放管理自治條例》的施行，環保義工一直都是推動台北市成為永續城市的重要夥伴。

廣告 廣告

環保局表示，今年獲績優環保義工隊表揚的團隊中，許多發揮創意做環保的案例，如萬華區糖廍分隊、糖廍里長葉玲瑜，帶領義工清理老舊社區遊民棄置廢棄物，收集落葉及廚餘製作堆肥，打造香草園及菜圃，提升社區綠化；菜園分隊、菜園里長蔡蕙而以運動結合環保，舉辦河濱健走活動，邀請里民參加並沿途撿拾河岸垃圾，維護河川環境。

還有內湖區康寧分隊、康寧里長鄭秀鳳與明湖國中合作回收學校制服；士林區名山分隊、名山里長薛群秀設置二手玩具或衣物無償櫃交換站、流浪植物銀行、貓頭鷹小書屋，實踐資源循環理念；環保義工大隊副大隊長黃勝宗帶領北投區吉慶分隊每年結合社區大學辦理家電義診，在里辦公處屋頂設置太陽能板，優異的環保作為在今年獲環境部頒發低碳社區銀級認證；大安區大學分隊、大學里長吳沛璇舉辦「街道美食派對」宣導惜食及零剩食觀念，找出社區高溫熱點以及從魚木花開了解氣候變遷的影響，向里民宣導節電及自備餐具。大同區隆和分隊、隆和里長沈春華使用「數位里辦便民系統」減少用紙，成立「簡易輔具借用平台」提供給臨時有需求的里民，實踐淨零新生活。

大同高中環保義工中隊獲得學校組績優表揚，帶領學生走入社區，每年校慶前進行社區淨街活動，舉辦綠色園遊會及環境教育講座推廣綠色生活，以行動提升環境保護意識，讓永續理念在校園紮根。

【看原文連結】

更多自由時報報導

鳳凰颱風來了！11縣市+花蓮部分放假 11/12停班課一次看

鳳凰颱風不見了？衛星雲圖一片空 鄭明典：低層環流仍完整

翁曉玲不再是清大科法所合聘教授 校方證實了

鳳凰颱風進逼 明上半天10縣市風雨達停班課標準

