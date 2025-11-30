他們當年跑去支持李全教！林俊憲：賴清德怎麼放心台南交給陳亭妃郭信良

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態爭取2026黨內提名參選台南市長，林俊憲近日受訪砲火全開，不但重提當年台南市議長選舉跑票爭議，質疑陳亭妃陣營的政治誠信，並強調自己是總統賴清德30年的戰友，直言：「賴總統怎敢把台南託付給陳亭妃，林俊憲當台南市長，賴總統最放心。」

民進黨台南立委林俊憲，資料照，林俊憲辦公室提供

綠營台南市長初選陷入妃憲之爭，林俊憲近日接受《ETtoday》訪問表示，贏得2026，才有2028，自己作為賴總統30年老戰友，無論是賴當年選立委、選台南市長，自己都擔任大總管，兩人就是一路互相扶持，誰在台南輔選賴總統最放心？當然是自己。

林俊憲指出，民進黨在台南已執政30年，當然民眾會有希望改進的聲音出現，自己的任務就是找回市民對民進黨的信心，重點包括勤政清廉愛鄉土，他說：「我的身邊沒有一些奇奇怪怪的啦。」

「沒有貪污嫌疑犯、前台南市議長郭信良這種的阿」林俊憲說，這種就是地下市長阿，自己為何可以達到台南25席議員、3位立委支持，因為唯有林俊憲才能團結台南的民進黨，除了跑票的6席議員之外，超過三分之二的議員都支持他。

林俊憲指出，過去民進黨在台南最大的危機，就是兩次議長選舉跑票，你輸了就脫黨、就翻桌，造成民眾對民進黨的不信任，自己的任務就是團結民進黨，找回民眾信心。

林俊憲表示，藍白介入綠營市長初選，是因為要先挺出一個大選時他們比較好打的對象，邏輯一定是這樣子。

林俊憲說，賴總統2028競選總統連任時，最重要的選區當然是台南，那誰輔選賴總統最有信心？當然是林俊憲，賴總統怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良？當年賴當台南市長時不進議會，承受如此大的壓力，就是因為陳亭妃、郭信良跑票，跑去支持李全教。

