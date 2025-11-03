他們看不見但讓台灣被世界看見 視障咖啡師團隊勇奪世界咖啡師競賽四金

台灣愛之光公益協會「Flair視障咖啡師」團隊勇奪八面金牌，返國後特別向出錢出力的夥伴表達感謝。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台灣愛之光公益協會「Flair視障咖啡師」團隊，在日前舉辦的2025年韓國世界美食錦標賽咖啡師組比賽中，勇奪四組共八面金牌，視障咖啡師們雖然看不見，卻讓台灣被世界看見。

愛之光公益協會執行長顏平芳談及過程中的辛苦忍不住眼泛淚光，她說，這不僅是一場比賽，更是一次「共融與平等」的國際對話，他們希望讓全世界看見，視障者同樣能以專業與熱情，創造出令人驚豔的作品，四組共八面金牌不僅象徵著榮耀，更是對所有追夢者的鼓勵。視障選手們在陌生的環境中克服了現場裝置的差異，在規範的15分鐘內，選手們展現了辛勤練習後的實力和非凡手感，從南投小農的鳳梨果香，鹿港的懷舊麵茶，到台東的洛神花海與荔枝橙香韻律，將土地和人情與創意融人每一杯作品中。國際評審們在品飲後紛紛露出驚喜的神情，甚至主動要求留下一些咖啡豆「想再試試看」，讚嘆視障咖啡師沖出了極具層次的風味。

廣告 廣告

台灣愛之光公益協會「Flair視障咖啡師」團隊勇奪八面金牌，返國後特別向出錢出力的夥伴表達感謝。（記者楊文琳攝）

顏平芳表示，協會邀請珈神國際證照學院王神寶院長帶領教練團隊王昱仁、陳幸彣兩位教練針對洪新智、白博誌、林宸萱、林晉陞、黃帝瑋丶廖億騏、李旻儒、鄧伃婷8位選手，展開密集訓練，期間志工與夥伴也放棄假日，陪同全力備戰。從選豆、風味測試到舞台模擬，每一滴汗水都化為舞台上的光。回程途中又遇到班機延誤，當他們於凌晨兩點走出桃園機場回到家鄉，看見台中市工策會黃于珊總幹事手捧花束、舉牌接機的那一刻，全體的感動難以言喻。

愛之光公益協會除了感謝韓國主辦單位及台灣承辦方的全力協助，及過去一路支持愛之光視障培訓的朋友和教練們，使這場跨越限制的創舉能順利完成，更感謝比賽前得知選手出國比賽經費短缺拮据下選擇相信所有選手及協會，願意伸出援手的單位與朋友，包括惠中扶輪社郭鳳玉社長、精湛建設陳志聲董事長、匯德地產及苗栗桐花扶輪社、百夫長旅行箱等出錢出力的朋友們，執行長顏平芳激動的表示，這不僅是台灣的勝利，更是對所有相信「夢想無限、光永不滅」對人的激勵，視障者也許看不見這個世界，但他們用自己的專業與熱情，讓全世界感受到希望的光芒，真正的台灣之光