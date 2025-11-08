他們站在文學史新篇章的起點 第21屆林榮三文學獎頒獎
〔記者凌美雪／台北報導〕第21屆林榮三文學獎昨日於頒獎典禮，現場揭曉名次，3位首獎得主與作品分別是短篇小說獎首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉；新詩獎首獎吳浩瑋〈一起回家〉；散文獎首獎翁佩嫆〈菊島菜菜子〉；小品文獎10名獲選，不分排名。
●郭強生：你正站在文學史新篇章的起點
頒獎典禮由萊茵室內樂團演出，結合得獎者與評審簡介的投影片揭開序幕，已連續20年擔任主持人的郭強生提到，「第21屆像是重新出發、邁向新紀元的開始」，他也祝福得獎者：「你正站在文學史的一個篇章的起點。」
郭強生認為，林榮三文學獎能夠達到如今的地位與影響力，不只因為單篇競賽獎金最高，更因為主辦單位的全力投入，以及頒獎典禮現場揭曉的儀式感，還有初、複、決審的評審團陣容，「我相信也是台灣沒有任何一個文學獎可堪比擬的。」
●蔡素芬：文學創作值得高標準的獎勵
對此，林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬也於致詞時提到，很多創作者把贏得林榮三文學獎當成目標，除了獎金豐厚，立意是看重文學創作，認為文學值得這樣的獎勵，無價榮譽更勝於有價獎金，也願藉此提升比賽規格，提振文學環境。蔡素芬說，「如果諾貝爾文學獎可以有那麼高的獎金，沒有理由在台灣辦文學獎卻不以高標準辦。」
另外，得獎作刊載於《自由時報》副刊，每一屆也會出版《林榮三文學獎得獎作品集》，可以得到全國可觀的閱讀量，得獎者也很快會成為文學讀者知道的名字。
林榮三文學獎受到矚目與重視，所以去年也與台灣文學學會合作，舉辦「寫作之道——林榮三文學獎20週年學術研討會」，由台大教授黃美娥策畫主持，透過多篇論文，從沿革、文學場域、文類、評審結構、特色等，討論林榮三文學獎的影響力。
蔡素芬說，今年參賽總計是1925件，但得獎者只有25位，可見得獎是如此不易。林榮三文學獎每年都有10場評審會，47位評審，評審包含創作者、學者及文學刊物主編，正是希望評審觀點可以透過不同審閱經驗，得到各種美學的匯集。
蔡素芬表示，林榮三文學獎累積到本屆，已有529個得獎人次，形成文壇連綿不絕的創作力。除了恭喜本屆得獎者，也鼓勵未得獎的創作者繼續參賽。
