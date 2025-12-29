他們竟是高中同學！方季惟爆料謝沅瑾昔日瘦到「風一吹就倒」 哈林虧：怎麼像老師帶學生

方季惟（右）、謝沅瑾錄影，外型差異甚多的兩人竟是高中同學。（公視提供）

季惟與命理大師謝沅瑾近日上公視《哈！真相大白了》錄影，主持人哈林（庾澄慶）開場就問方季惟與謝沅瑾組合「聽說你們竟然是高中前後期？」，方、謝兩人異口同聲說「我們是高中同學」，只不過謝沅瑾大方季惟2歲，但哈林也對駐顏有術的方季惟說「怎麼他好像大妳兩代的感覺」，還笑謝沅瑾「有點像老師，妳反而像學生」。

方季惟形容目前外型成熟穩重的謝沅瑾「以前在學校好瘦喔，感覺風一吹就倒」，還透露對方以前練國術，每次參加比賽唱歌「都要唱老歌《夢駝鈴》，然後再打國術」，回憶青春歲月的一番話也讓謝沅瑾不禁害羞地臉紅。

廣告 廣告

哈林也提到自己一開始看到上節目來賓名單出現「哈利」，以為「我兒子要來了」，再看到旁邊「慶慶」，笑說「連我本人也來了，不是兒子就是我本人」，雙人漫才團體「現點現做」成員名字的巧妙，讓哈林自己看了也笑出來。

更多鏡週刊報導

她定義了一整個世代的性感！喘息聲震撼全球 碧姬芭杜那首「最色法國歌」背後的愛恨糾葛

黃明志涉案風波2個月後復工 將如過往推新年歌MV

周杰倫現身林書豪退役典禮 自爆當路人為球迷幫拍照