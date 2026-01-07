他們自律又養生 「1事」害動脈硬化！醫嘆：防不勝防

記者施春美／台北報導

一項研究指出，人體吸入的超細懸浮微粒會重塑腸道菌相，加速動脈硬化的進程。（示意圖／PIXABAY）

現代人關注飲食與生活的健康，但醫師李思賢表示，他在診間發現，一群極度自律的患者即使重視養生，但健檢報告仍顯示發炎指標偏高，讓他思考是否漏掉了空氣品質這項健康隱憂。一項研究指出，空氣污染不只傷肺，那些吸入的超細懸浮微粒 (Ultrafine PM) 會重塑人體的腸道菌相，加速動脈硬化的進程，導致有些人不吃糖、不吃精緻澱粉，血管依然在悄悄老化。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，大家已逐漸熟悉PM2.5，但一項新研究發現，空氣中還有比PM2.5更微小的Ultrafine PM，體積極小卻有巨大的表面積，上面吸附了高濃度的氧化活性物質。這些微粒不只是留在肺部，還會透過呼吸道的纖毛清理機制被推向咽喉，讓人吞入消化道。因此，當人呼吸不順時，腸道也正在「吃」進這些廢氣與工業污染的化學毒素。

微粒進入腸道會破壞生態平衡 惡化動脈粥狀硬化斑塊

李思賢表示，當微粒進入腸道，會打破內部的生態平衡。研究觀察到，長期暴露在這種環境下，腸道裡的益菌如毛螺旋菌科比例會顯著下降。令人擔憂的是，這種菌相失衡會影響消化與一連串的遠端連鎖反應，它讓血管壁上的動脈粥狀硬化斑塊變得更嚴重。「這代表環境毒素不需要直接進入血液，它只要先搞壞人的腸道微生態，就能遠端操控人的血管健康，讓斑塊在動脈中堆積得更快。」

微粒不只傷血管 還害肝臟發炎、氧化壓力大

李思賢表示，除了血管受傷，這條傷害鏈還會影響肝臟。研究發現，暴露在污染環境中的肝臟的脂質氧化指標會顯著升高，並誘發強烈的內質網壓力 (ER stress)。你可以想像成肝臟的細胞工廠因為接收到腸道傳來的錯誤訊號，導致內部產線大塞車，產出過多的垃圾與發炎物質。

他表示，在此情況下，即使人的血脂檢驗單的總膽固醇顯得正常，這種內部的氧化風暴依然在傷害你的血管。這也解釋了為什麼有些人明明不吃糖、不吃精緻澱粉，血管依然在悄悄老化。

面對這種防不勝防的環境壓力，李思賢表示，民眾在空污嚴重的日子，室內開啟空氣清淨機是基本功，還應拿回身體的主動權。既然微粒會經由口腔進入腸道，人就要更主動地加強腸道屏障的修復。

1. 攝取多樣化的膳食纖維來支持益生菌生長。

2. 補充高品質的Omega-3脂肪酸來對抗系統性發炎。

3. 針對肝臟的氧化負擔，適度支持身體的抗氧化路徑，例如補充 N-乙醯半胱胺酸 (NAC) 或穀胱甘肽，可能有助於優化細胞的自癒機制，幫身體清理環境毒素帶來的代謝廢料。

李思賢表示，這項研究顯示，代謝疾病的防治不只是計算餐盤裡的營養素。若已經做對了所有飲食的決定，身體卻依然疲累、發炎指標居高不下，也許應回頭檢視那些被忽略的環境變因：優化空氣品質與維護腸道屏障同樣重要。

