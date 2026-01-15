他們30幾歲就洗腎！醫揭「這些疾病」釀禍：感冒後尿變紅色慘了

記者施春美／台北報導

醫師洪永祥表示，有5大疾病害年輕人洗腎。（示意圖／unsplash）

台灣洗腎人口約9萬。醫師洪永祥表示，許多患者不到40歲就被宣判一輩子要洗腎，這類人無長期慢性病或明顯警訊，直到突然全身水腫或一場普通感染，才驚覺腎臟已嚴重受損。他指出，5大類疾病害年輕人洗腎，包括先天性或遺傳性腎病、腎絲球腎炎、早發性糖尿病腎病變、高血壓相關腎病變等。其中，腎絲球腎炎是自體免疫異常，若發現感冒後尿尿變紅（洗肉水色），這是腎臟正在發炎、遭破壞中。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，40歲以下年輕人洗腎「5大病因」排行榜：

廣告 廣告

第一名：先天性或遺傳性腎臟疾病

常見類型包括多囊性腎臟病、艾柏氏症候群（Alport Syndrome）、先天性腎臟發育不良。

第二名：腎絲球腎炎

若發現感冒後尿尿變紅（洗肉水色），就是腎臟正在發炎破壞中。

第三名：早發性糖尿病腎病變

高血糖會導致腎絲球毛細血管基底膜增厚，引發大量的蛋白尿。長期高血糖讓腎臟這一濾網「焦糖化」，變脆、變硬，最後直接破裂喪失功能。

第四名：高血壓相關腎病變

早發性高血壓（40歲前發病）若未妥善控制，末期腎病的風險是正常人的 3.5 倍。

第五名：不明原因慢性腎臟病

此為一個充滿地域色彩與環境悲劇的隱形殺手。根據2019年《The Lancet Global Health》 的研究，在全球某些特定區域（如中美洲農民、南亞勞工），許多年輕人在無糖尿病、高血壓下出現集體腎衰竭。研究顯示，這與長期暴露於高溫環境導致的「慢性熱傷害」有關，加上脫水與重金屬暴露。

洪永祥表示，在台灣夏季酷熱這也很常見，除了常見工作運動中暑熱衰竭急性腎損傷外，長期酷熱缺水一樣造成找不出原因的慢性腎衰竭，若加上「長期藥物濫用」掛鉤，尤其是中草藥與非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）的過量使用，更會造成間質性腎炎。

更多三立新聞網報導

26歲女每天「喝2杯這飲料」紓壓！喘不過氣慘洗腎續命 醫也惋惜

獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答

大寒將至！「4生肖」要慎防生病、忌危險運動：否則會後悔

好市多優惠來了！星巴克咖啡豆降價200元 它也超夯 網呼：都是好物

