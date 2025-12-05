他倒垃圾聞到屍臭...一看內竟藏「13隻貓屍」 28歲女信義區住處驚悚畫面曝

信義區爆動物慘案！女子垃圾袋藏13貓屍。（翻攝畫面）

居住在台北市信義區的一名女子日前遭民眾質疑將多隻貓咪遺體混入垃圾袋丟棄，引發警方與動保單位介入調查。經查，共發現13隻貓遺體，其中多隻已嚴重腐敗。動保處目前已依《動物保護法》啟動行政與刑事程序，案情也牽出女子住所長期被通報疑似不當飼養的背景，再度引發社會對動物虐待議題的關注。

民眾倒垃圾聞到異味 攔下垃圾袋驚見貓屍

台北市信義警分局指出，昨晚（4日）7時許，有民眾在倒垃圾時聞到異味，來源疑似是旁邊一名女子丟出的垃圾袋。民眾察覺不對勁後立即拍照蒐證，並攔下其中一袋送往派出所報案。

警方通知台北市動保處到場協助，開袋後發現裡面放置 2 隻貓的遺體，隨後帶回調驗。

警方追查第二袋 在焚化廠找出更多貓遺骸

警方後續前往木柵焚化廠尋找女子丟出的另一袋垃圾，經比對定位後成功找回。

動保處人員打開檢視，赫然發現袋內還有1隻母貓及10隻幼貓，部分遺體已出現蛆蟲與腐敗，現場蒐證後同樣送驗。

警方查出丟棄垃圾的女子為 28 歲游姓民眾，住處位於信義區富陽街一處公寓。

丟棄貓屍違法嗎？《動保法》怎麼罰？

依《動物保護法》，任意棄置動物屍體可處 1.5 萬至 7.5 萬元罰鍰。如屬累犯且涉及故意行為，最重可處2年以下有期徒刑。

目前警方與動保處正調查游姓女子是否為初犯、是否存在虐待或疏忽致死情形，結果將影響後續行政或刑事責任。

住所早被通報異常 屋內斷電多日、貓狗無食物

動保處進一步透露，游姓女子住宅早在今年6月就被鄰近住戶通報疑似飼養環境不佳。11月再次接獲訊息，指該處遭斷電且傳出異味，並聽見犬隻虛弱吠叫聲。

上週五（11月28日），警方、房東及動保處進入屋內後，發現房間內：不僅斷電多日，屋內犬貓無水無食並堆積大量糞便、貓砂未清，現場還另見紙箱內的貓遺骨。

動保處當場將 1 隻狗、4 隻貓載往醫院檢傷，並同步展開刑事與行政調查。

貓多為領養來的 稱「跑掉了、病死」

據《ETtoday》報導，游姓女子家中的多隻貓咪都是從不同管道領養而來。若有前飼主詢問近況，她經常回覆「跑掉了」或「生病死掉」，但與實際狀況是否相符仍有待釐清。

警方昨到場拘提時，屋內瀰漫腐臭與疑似焚燒物品味道，有警員形容「氣味濃到像命案現場」。

案件持續追查 動保處：將依事證進行究責

動保處表示，貓隻死亡原因、是否涉及虐待、是否蓄意棄置等，將由檢驗報告與後續調查確認。所有動物遺體與現場證物已送驗，後續將依法辦理。

