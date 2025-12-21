他做1類工作月領48K問一路做到老嗎？網直呼：工程師薪水高又輕鬆

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人開始工作後不甘於只做小職員，但安逸的工作總會待上幾年，對此就有網友到Dcard分享，他在金融業當會計任職已有五年，待到今年滿30歲，直言工作輕鬆月薪也有48K，公司福利也不差，在思考是否要繼續留下來，網友們都紛紛回應，「羨慕，比工程師薪水還高又輕鬆」。

許多人開始工作後不甘於只做小職員，但安逸的工作總會待上幾年。（示意圖／Unsplash）

日前有一名網友在論壇上透露，本身在金融業當會計，工作算輕鬆不忙碌，閒暇時可能整天都沒事，公司的福利普通，月薪48K但不會每年調薪，升遷名額少之餘，甚至會內定，大多是主要的人在輪流擔任。

廣告 廣告

此外，原PO還提到，年終的部分如果用全薪計算的話，平均在4到5個月左右，年中還會分紅的部分，大概有3萬多，並表示目前已經待5年30歲，在思考要繼續任職多久，認為是養老養身的好地方，又擔心薪水調漲的速度緩慢。

貼文發出，許多網友紛紛在底下回應，「我會選擇待到退休」、「感覺壓力沒很大同事又還可以的話，薪水年終蠻多的」、「可以待到退休，但薪水要拿去投資」、「如果我是妳，我會待到退休，妳換工作絕對會想回原公司」、「羨慕，比工程師薪水還高又輕鬆」。

更多FTNN新聞網報導

「越想越害怕」她待業1個月收到offer卻想逃 網勸：先不要衝動上班！

結婚被要小聘26萬！ 他月薪4萬嘆「半年薪水不見」 網酸：還是別結吧

整間公司剩我在撐！新人怕離職「賣場直接沒人」：我能走嗎？

