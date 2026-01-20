他偷女鞋「洩慾留1液體」！超噁阿兵哥下場出爐

社會中心／李筱舲報導



去年10月，一名陸軍士兵休假搭乘「新臺馬輪」返台時，竟趁著女乘客不注意偷走她的一隻布鞋，並往鞋內做出不雅動作，留下不明體液。基隆地檢署近日偵結此案，認為男子行為雖不構成竊盜，但其體液導致球鞋失去原有效用，依《刑法》毀損罪將男子起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。





他在新臺馬輪偷妹子布鞋「留X液」…犯案阿兵哥依「毀損罪」遭起訴！

去年10月，一名陸軍士兵休假搭乘「新臺馬輪」返台時，趁著女乘客不注意偷走她的布鞋，並在鞋內留下不明體液。（示意圖／民視資料照）

潛入女性專區取鞋毀損 被害人察覺「不明液體」驚慌報警

據調查，去年10月犯案男子搭船航行期間，為追求刺激，闖入女性專區臥鋪，趁一名女性乘客不注意時，取走其布鞋，並帶回自己臥鋪進行不雅行為。男子得逞後企圖將鞋子放回原位掩飾，但因動靜過大引起被害人注意，被害人察覺鞋內竟有不明液體後，嚇得立即向船務人員求救並報警。海巡人員獲報後，在船隻抵達基隆港時立刻將男子帶回製作筆錄。

他在新臺馬輪偷妹子布鞋「留X液」…犯案阿兵哥依「毀損罪」遭起訴！

受害女子立即向船務人員求救，並在Threads上發文揭露事發經過。（圖／Threads ＠_4in授權提供）

犯案男子認罪 檢方依「毀損罪」起訴、最重恐判2年

檢方偵辦時，犯案男子全盤承認，檢方指出，男子取走鞋子後隨即歸還，主觀上缺乏「不法所有意圖」，屬於法律上的「使用竊盜」，因此竊盜罪行不構成起訴。然而，男子在鞋內留下體液，導致球鞋被迫損毀，使被害人無法繼續穿戴，實質損壞了物品的效能。檢方認定此舉符合毀損罪要件，偵結後已依法起訴並向法院聲請簡易判決處刑，而犯案男子恐被判處拘役、罰金或2年以下有期徒刑。





