他偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路 警用機車國道狂飆3公里攔下
55歲湯姓男子前幾天在鳳山市區偷了一台機車代步，被害人報案後警方鎖定湯男行蹤，今天凌晨在高市前鎮區準備緝捕騎贓車的湯男時，機警的湯男竟加速騎上國道一號逃竄，警方也立即騎警用機車跟上，一路追逐約3公里後順利攔截逮捕湯男送辦。
警方指出，湯男本月5日在鳳山區南京路上，將劉姓男子停在路邊未拔鑰匙的125cc重型機車騎走。劉男報案後鳳山警分局新甲派出所擴大調閱監視器，鎖定竊賊湯男行蹤。
今日凌晨1時許，警方在前鎮區發現湯男身影，正準備上前逮捕時，機警的湯男發現警方接近，竟立刻騎乘贓車加速逃逸。為躲避追緝，湯男大膽從新生路匝道違規騎上國道一號，在深夜的國道上狂飆。
警方為追捕湯男，當機立斷也騎乘警用機車跟上國道，並同步通報國道公路警察局協助攔截，警匪國道一路追逐約3公里，場面險象環生，最終警方在三多交流道出口前成功將湯男攔下，當場壓制逮捕，並依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
更多鏡報報導
獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查
監守自盜！正德佛堂神鬼女出納偷蓋支票章盜走4545萬 被逮時花到只剩63萬
林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦
其他人也在看
偷竊機車逃逸 飛車上國道攔截落網
高雄市警方今天凌晨發現可疑機車欲攔查竟加速逃逸上國道匝道警方一路尾隨，在國道上將他攔下，移送法辦。鳳山分局新甲所日前接獲被害人劉男（65歲）報案，停放於鳳山區南京路之重機車遭竊，經警方擴大調閱監視器掌握犯嫌行蹤。8日1時許循線至前鎮區一帶查緝時，竊嫌湯男（55歲）發現警方後騎乘該部贓車逃逸，並於新生自由時報 ・ 13 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
台7線落石！小客車擋風玻璃被砸破大洞 駕駛、乘客驚逃
宜蘭台七線90.7公里處今天（8日）上午9時許發生一起意外，一輛小客車行經該路段時，突然遭遇邊坡落石，小客車的後擋風玻璃被砸中破裂、車身受損，駕駛連忙把車輛開往安全處停放，所幸當時車內4人都未受傷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
用行動支持精神康復者 高雄辦嘉年華會與社區交流
高雄市今（8）日在駁二大義公園有一場「活力復元・精彩無限」嘉年華會，透過美食及手作等園遊市集，讓精神康復者與社區居民交流，呼籲大家一起關心精神健康議題，共同營造去汙名化的社會氛圍。 這場嘉年華會是由高雄市衛生局邀集復健機構、民間團體、社福單位及社會大眾共同參與，活動自上午10點至下午2點半，以園遊會自由時報 ・ 10 小時前
加里山2山友「誤走支線」迷失原始林 消防傍晚入山尋獲安全帶下山
消防局表示，報案地點位於加里山大坪登山口往內約2公里處，但實際位置與通報地點略有差距。兩名登山客自大坪登山口入山，登至杜鵑嶺後在下山途中誤走支線，深入原始林區而失去方向。迷途山友透過電話提供座標，救難人員據此多方橫切接近，終於順利尋獲兩人。加里山有「台灣富...CTWANT ・ 12 小時前
澎湖就業中心11/11-13「職場啟航、夢想飛揚」活動 職涯諮詢、工作媒合一站搞定
【記者 王雯玲／高雄 報導】面對求職過程中的壓力與不確定性，勞動部澎湖就業中心11月11日(星期二)至11月1台灣好報 ・ 11 小時前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 12 小時前
高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
（中央社記者陳至中台北8日電）教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。中央社 ・ 11 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 12 小時前
觀音佛祖慈悲心！台北葫蘆寺捐贈士林警止血帶 價值超過40萬元
近年來社會治安環境多變，警察執勤時須應對各種突發狀況，精進員警執勤安全更是刻不容緩的使命。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
提升北市救護緊急量能 寺廟捐高頂救護車止血帶
（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市消防局今天表示，葫蘆寺為提升北市緊急救護量能，捐贈高頂救護車1輛給消防單位，並捐贈止血帶350條給北市警士林分局，同時進行年度繞境起駕，祈求國泰民安。中央社 ・ 11 小時前
服務從胎兒到老年人 黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人
（中央社記者盧太城台東縣8日電）慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員表揚。他說，只要不是颱風天，哪裡有難他就往那裡飛。中央社 ・ 12 小時前
12秒內竊取價值7.7億元加密幣 麻省理工兄弟檔逃過判罪
一對畢業於麻省理工學院的兄弟被控從以太坊（Ethereum）區塊鍊上竊取了價值2500萬美元（約7.7億元台幣）的加密貨幣，前後只花了12秒。不過，由於陪審團經過了3天馬拉松式的討論，仍無法達成一致意見，本案最終宣告流審（即審判無效），挫敗的檢方還在考慮是否提出重審。太報 ・ 13 小時前
颱風鳳凰逼近 台電高雄區處整備應對強化巡檢
（中央社記者林巧璉高雄8日電）颱風鳳凰逼近，台電高雄區處戒備，共整備224位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、27台發電機、38台抽水機及挖土機等，除加強樹木修剪外，並巡視變電所、測試抽水機。中央社 ・ 12 小時前
台7線宜蘭英士路段落石砸車 1車4人飽受驚嚇
宜蘭山區連續多日雨，近2日天氣轉晴，造成台7線90.7公里處英士路段的邊坡土石鬆動，零星落石掉落路面，直接砸中1輛路過轎車，所幸僅造成車損未有人員傷亡，不過車上4人也飽受驚嚇，現場交通一度受阻，經公路局搶災後目前已恢復通行。宜蘭大同鄉台7線90.7公里處，今天上午驚傳落石意外，邊坡零星落石占用部分車自由時報 ・ 11 小時前
台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡
（中央社記者趙麗妍台中8日電）非洲豬瘟禁宰禁運解封，許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉。台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲此起彼落，買氣十分熱絡。中央社 ・ 12 小時前
禁宰令解除！阿璋肉圓終回歸 開市優惠加碼「買10送2」
隨著非洲豬瘟禁宰令解除，彰化知名肉圓老店「阿璋肉圓」與「阿三肉圓」今（8）日上午恢復營業，阿璋老闆施明裕宣布，為了感謝老顧客的支持，首日推出「外帶買10送2」優惠，並使用最新鮮的溫體豬後腿肉製作，吸引大批饕客排隊搶購。中天新聞網 ・ 12 小時前
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規
改裝車太擾人！ 中和警烘爐地山腳聯合稽查連抓20違規EBC東森新聞 ・ 12 小時前
手麻腳腫竟是心臟被蛋白堵住！國泰張嘉修醫師：類澱粉沉積也可能是老化病
近年大家聽到「類澱粉蛋白」，多半會想到阿茲海默症或失智，但其實心臟也可能被這種蛋白質堵住。國泰醫院心血管中心主治醫師張嘉...Heho健康網 ・ 23 小時前
林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦
台北市中山區7日下午發生街頭砍人案，40歲莊姓男子因積欠多組人馬上百萬元債務，下午3點多帶著現金與債權人相約在林森北路、農安街口一間星巴克協商。不料談判破裂，雙方爆發激烈衝突，甚至有人掏出折疊刀互砍。鏡報 ・ 13 小時前