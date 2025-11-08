他偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路 警用機車國道狂飆3公里攔下

湯姓男子偷機車露餡拒捕竟騎上高速公路，被警國道追逐3公里攔下逮捕。翻攝照片

55歲湯姓男子前幾天在鳳山市區偷了一台機車代步，被害人報案後警方鎖定湯男行蹤，今天凌晨在高市前鎮區準備緝捕騎贓車的湯男時，機警的湯男竟加速騎上國道一號逃竄，警方也立即騎警用機車跟上，一路追逐約3公里後順利攔截逮捕湯男送辦。

警方指出，湯男本月5日在鳳山區南京路上，將劉姓男子停在路邊未拔鑰匙的125cc重型機車騎走。劉男報案後鳳山警分局新甲派出所擴大調閱監視器，鎖定竊賊湯男行蹤。

今日凌晨1時許，警方在前鎮區發現湯男身影，正準備上前逮捕時，機警的湯男發現警方接近，竟立刻騎乘贓車加速逃逸。為躲避追緝，湯男大膽從新生路匝道違規騎上國道一號，在深夜的國道上狂飆。

廣告 廣告

警方為追捕湯男，當機立斷也騎乘警用機車跟上國道，並同步通報國道公路警察局協助攔截，警匪國道一路追逐約3公里，場面險象環生，最終警方在三多交流道出口前成功將湯男攔下，當場壓制逮捕，並依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查

監守自盜！正德佛堂神鬼女出納偷蓋支票章盜走4545萬 被逮時花到只剩63萬

林森北街頭爆「債務大亂鬥」百萬協商破裂掏刀互砍 7人遭警帶回偵辦