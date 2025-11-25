他僅花85元 在全聯爽中千萬！幸運門市曝光

全聯福利中心宣布本期發票資訊。（示意圖／翻攝自Google maps）





最新一期的統一發票中獎號碼於今（25 日）開出，全聯福利中心也同步宣布了本期的大獎資訊。全聯表示，本期開出1張千萬發票，這位幸運的消費者僅僅是購買了一樣生活必需品，就幸運地成為了千萬富翁。

民國114年9-10月期統一發票今（25日）開獎，千萬特別獎獎號「25834483」。財政部表示，9、10月份統一發票領獎期限為12月6日至次年3月5日。

全聯福利中心指出，這張千萬特別獎發票開在台北市中正南昌門市。這位幸運的中獎者只花了85元購買鮮乳，就一舉抱走了1000萬元的鉅額獎金，運氣相當驚人。

全聯福利中心指出，這張千萬特別獎發票開在台北市中正南昌門市。（圖／翻攝自Google maps）

全聯福利中心同時提醒廣大消費者，在本期（2025年9月至10月份）期間，全聯及旗下的大全聯兩大通路總共開出了超過27萬個獎項。因此，呼籲所有在9月和10月份有到門市消費的民眾，務必拿出您手中的發票仔細對獎，因為這位幸運得主可能就是您自己。

財政部說明，如使用手機條碼、會員載具、信用卡或悠遊卡開立電子發票，除可參加一般統一發票抽獎，還可再參與「雲端發票專屬獎」抽獎，等於增加一次中獎機會。

