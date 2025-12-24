他入住電競飯店「2年才退房」 房務員開門傻眼：垃圾堆1公尺高

飯店房間慘狀。圖／微博@極目新聞

專為電競玩家設計的「電競飯店」，配備有高規格的電競設備，台灣也有不少電競飯店，不管是短時間打幾場遊戲，或是想要入住很長一段時間都可以。中國一名房客入住一間電競飯店2年多的時間，幾乎都沒有出門，直到退房後，房務員要打掃房間，推開門整個大傻眼，房間裡面被房客搞到就像垃圾場一樣，垃圾竟然堆到將近1公尺高，可以說是慘不忍睹！

綜合中國媒體報導，這名房客入住電競飯店2年多，日前終於在12月12日退房，房務員打算進房間打掃，但推開門的那一瞬間整個人嚇傻，入眼是各式各樣的垃圾，原本整齊的桌面、地面，全被各種生活垃圾侵占，特別多外賣餐點的餐盒，裡面剩下的的殘羹剩飯早已發酸變臭，還有一大堆飲料瓶，就連洗臉檯都被垃圾堵得嚴嚴實實，真是名符其實的垃圾屋。

廣告 廣告

廁所也很恐怖，用過的衛生紙直接堆成一座山，高度都已經超過馬桶了，牆面和地面充滿了一塊一塊的污漬，臭氣薰天，真的很難想像有人能在這樣的環境生活那麼久。

更氣人的是，房客退房時還有一部分住宿費沒有結清，欠了飯店人民幣2700多元（約新台幣12066元）！一名房務員說：「我來酒店工作1年多，壓根沒見過這位客人的真面目。」房務員說這名房客平時都是點外賣解決三餐，垃圾全堆在房間裡面，直到12日當天退房，飯店發現如此慘烈的景象，緊急動員人力，花了整整3天才把房間打掃乾淨。但是有些地方已經造成無法彌補的傷害，例如傢俱的損傷、牆角頑固的污漬、廁所磁磚縫隙也變成黑色的。最後飯店決定要將這間房間重新裝修一次，並且寬容的選擇不報警，自認倒楣吃下虧損，只希望不要再出現這樣的房客了。



回到原文

更多鏡報報導

孫子在爺爺肚子上「蹦蹦跳跳」 他動脈破裂休克險死

乾哥割頸案「法官一句話」被嗆爆！犯罪心理學專家：世上最傷人情勒

幼兒園女園長「塞7童進轎車」失控墜池 1大7小全喪命