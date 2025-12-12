他入珠討好女友「反害陰道撕裂」 醫搖頭：非正規手術風險多

一名工程師因工作忙碌無暇陪伴女友，竟選擇透過「入珠」手術來討好對方，結果女友陰道撕裂傷，最終關係破裂分手，泌尿科醫師警告，此類非正規手術不但無法確保增加性快感，還可能引發多種嚴重併發症。

入珠起源雖不明確，但多數文獻認為源自東南亞民間性習俗，演變至今成為一種非主流陰莖整型手術。（示意圖／Pixabay）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁分享，入珠起源雖不明確，但多數文獻認為源自東南亞民間性習俗，演變至今成為一種非主流陰莖整型手術。此手術將小珠子植入陰莖皮下組織，目的是增加表面凹凸感以提高性刺激，但目前並無醫學研究能證實入珠確實能增加任一方的性快感。

「入珠僅能增加陰莖表面凹凸，無法強化男性敏感度與勃起硬度，」陳鈺昕指出，由於每個人敏感帶不同，此手術也無法確保能增加伴侶的敏感度，甚至可能造成疼痛感。他解釋，部分使用者認為入珠後的外觀有助提高自信心及新鮮感，使性滿意度提升，但這多屬心理效應，非生理上的實質改變。

一名工程師因工作忙碌無暇陪伴女友，竟選擇透過「入珠」手術來討好對方，結果女友陰道撕裂傷。（示意圖／Pexels）

入珠手術風險相當多元且嚴重。陳鈺昕表示，由於多在非正規醫療環境如刺青店進行，若消毒不徹底或術後照護不當，容易引發感染，出現紅腫、化膿，甚至蜂窩性組織炎。植入物長期刺激周邊組織後，更可能導致增生、纖維化，造成陰莖外觀異常變形，嚴重時干擾海綿體運作而引發勃起功能障礙。

「手術過程中還可能壓迫或傷及局部血管神經，」陳鈺昕進一步解釋，這會影響血流與感覺神經，可能造成敏感度降低或勃起功能異常。更嚴重的是，勃起後珠子凸出摩擦女性陰道，可能導致伴侶在性交時受傷、破皮或疼痛，影響雙方性生活品質，甚至縮短行房時間。

植入物長期刺激周邊組織後，可能造成陰莖外觀異常變形，嚴重時干擾海綿體運作而引發勃起功能障礙。（示意圖／Pexels）

若因感染或其他因素必須取出植入物，陳鈺昕提醒，需進行二次手術移除並清除周圍纖維化組織，這將對陰莖造成一定程度損傷。他建議，若出現陰莖紅腫、發炎、化膿，勃起時疼痛或因疼痛導致性交中斷，勃起硬度不足或持續時間縮短，陰莖外觀變形或勃起形狀彎曲等症狀，應及早就醫評估，切勿自行處理以免加重感染。

「想體驗美好性愛有更安全的方法，」陳鈺昕建議可採用非侵入式替代方案，如選用合格安全的外用器具（陰莖套、紋路保險套等）來增加刺激感；使用低能量震波刺激陰莖海綿體新生，改善血流與勃起硬度；透過陰莖再生療法抽取自體血漿注入，利用血小板生長因子修復受損組織；或選擇植入異體真皮、注射玻尿酸、自體脂肪移植等陰莖增粗手術，達到半永久效果；也可諮詢泌尿科醫師評估後開立藥物，促進勃起反應並延長性刺激時間與強度。

