他全身癢吃藥沒效！「戒吃隔夜菜」竟好了 醫揭「元凶」易被忽略

記者鄭玉如／台北報導

中醫師李昌狄提醒，隔夜菜易滋生細菌與毒素，產生組織胺恐引發皮膚癢疹。（示意圖／PIXABAY）

隔夜菜吃多恐傷身！中醫師李昌狄提到，曾收治一名長期受皮膚癢疹困擾的患者，經過各種治療，症狀仍未改善，直到患者不再吃隔夜菜，皮膚狀況明顯好轉。隔夜菜的主要問題是「細菌與毒素」，且細菌在分解蛋白質的過程中產生的組織胺，更是常被忽略的「過敏元凶」。

李昌狄在臉書粉專指出，隔夜菜存在「細菌與毒素」的問題，適合細菌生長的溫度是7至60°C，當飯菜在室溫下放超過2小時，細菌可能大量繁殖並產生毒素，且很多毒素即使再次加熱，也無法完全被破壞。吃進肚子後，輕則上吐下瀉、腸胃炎；重則涉及高風險毒素，後果嚴重，老一輩又認為「飯菜放涼才能進冰箱」，為細菌創造生長條件。

李昌狄分享案例，門診一名患者主訴皮膚癢疹，嘗試各種治療卻效果有限，直到改變「吃隔夜菜」的習慣，皮膚狀況明顯改善。其過敏元凶是組織胺，容易被忽略，細菌在分解蛋白質的過程中會產生組織胺，特別需要注意的是「海鮮類（魚、蝦、蟹）」，屬於組織胺生成風險較高的蛋白質食物，還有「紅肉魚（鮪魚、鯖魚、鰹魚）」，含有較多的「組胺酸」，保存不當，使細菌極易將其轉化為組織胺。

李昌狄提醒，組織胺具有耐熱特性，無法靠加熱有效清除，對於反覆皮膚癢、鼻過敏、蕁麻疹體質的人而言，隔夜菜是容易被忽略的觸發因子。若想有效預防，就是不要吃隔夜菜，煮飯時算好份量，尤其年長者或嬰幼兒，一次腸胃炎就可能帶來嚴重後果。若「不得不」放隔夜，建議使用公筷母匙、飯菜仍溫熱時就放進冰箱、隔天食用前完整加熱一次，若再沒吃完，就直接丟棄。

