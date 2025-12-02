他兩次打敗蜀軍，卻因「一句預言」被司馬懿毒死，最後預言成真了嗎？

大陸中心／唐家興報導

在三國歷史裡，牛金是一位常被忽略的「隱身名將」。明明戰功很好，也當到能自設幕僚的「後將軍」，卻沒什麼人記得他。而更戲劇的是：他不是戰死沙場，而是被司馬懿因一則「莫名其妙的謠言」給毒死的。這段故事被不少歷史迷說是：三國時代最荒唐、最無奈的一段。

【牛金到底是誰？為何很強卻不紅？】

牛金的名字在《三國志》裡只被帶到幾句，但他其實很能打。例如：「追諸葛亮到祁山」、「大破馬岱、斬首千餘」、「跟司馬懿一起平定叛亂」等，這些戰績放今天，絕對是軍隊的王牌。

他官做到「後將軍」，在魏國軍隊裡是能自己帶部隊、很有分量的人物。但不知為何，他在史書中的存在感就像個影子，直到那場「詭異天象」出現，一切才急轉直下。

【一場怪雨＋一堆奇怪石頭，引出「牛繼馬後」的謠言】

魏明帝那年，張掖那邊下了一場超大豪雨，雨水從山谷沖下一堆怪形狀的石頭：有像馬的、有像麒麟的，有八卦圖案…最誇張的是，一塊像烏龜的石頭，上面刻著三個字：「大討曹」。

朝廷看到只覺得「哇，是祥瑞耶」，當成好事公告天下。但民間可不這麼想，大夥開始議論：「這是不是在暗示曹家要倒楣了？」很快地，民間有人把這些怪事整理成一本叫《玄石圖》的東西，其中最紅的兩句預言是：「大討曹」、「牛繼馬後」。

第一句就像在說「有人要推翻曹家」：第二句則引爆最大的爭議：「牛」是誰？「馬」又是誰？而那時候，權力愈來愈大的司馬懿，就撞上了這句話的「馬」。

【司馬懿最初不在意，但權力越大越怕】

司馬懿剛開始知道這句話時，是不太相信的。他當時還沒完全掌權，只想保住命，不會去想那麼多。但等到他權勢坐穩、野心變大後，這句話變得「很刺耳」。民間把「馬」解讀成司馬家，那「牛」會是誰？司馬懿看來看去，發現朝中最有名、身份最高的牛姓武將就是牛金。於是，原本只是一句謠言，竟成了致命理由。

【司馬懿動手：毒酒一杯，牛金沒了】

《晉書》記載，司馬懿設了個毒酒局：兩壺酒、共用一個壺口。自己先喝好酒，再把毒酒給牛金。牛金就這樣突然死掉，沒有任何抵抗，也沒有留下後續。司馬懿以為，「牛繼馬後」的謠言到此結束。但事情，還沒完。

【謠言反咬一口：真正「牛繼馬後」的是…】

荒唐的地方來了：司馬懿殺死牛金後，謠言卻以另一種方式「成真」。他孫子的老婆，夏侯光姬，個性比較放縱，居然跟一個「牛姓小吏」偷情，並生下一個孩子。這孩子後來是誰？那就是司馬睿，也就是東晉的開國皇帝。也就是說，司馬家的皇位，最後真的由一個「牛姓男子的血脈」接手。這不就是「牛繼馬後」？

所以後世才會說：司馬懿費盡心思躲謠言，結果卻還是躲不掉「命運的玩笑」。

【結語：牛金之死，是三國史上最冤的事件之一】

牛金一生征戰，到頭來卻不是戰死，而是敗在一句莫名其妙的謠言；司馬懿害怕預言成真，卻反而因命運的巧合，讓謠言以更戲劇性的方式「應驗」。牛金的故事，也因此成為三國迷心中最荒謬、最無奈的一段隱秘史。

