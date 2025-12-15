他出國「拿１實用小物」讓外國人超想買！一票人大讚：台灣最好的發明

在台灣隨處可見的飲料提袋，對本地民眾而言是再平常不過的生活用品，然而這個看似普通的小物件，在國外卻成了備受矚目的神奇發明。一名台灣網友近期分享在歐洲旅遊的經歷，當他使用飲料杯套時，竟引起當地人熱烈關注，紛紛詢問購買地點，讓他驚覺原來杯套是台灣獨有的文化特色。

飲料杯套只有台灣有嗎

這名網友在Threads平台發文分享，表示自己赴歐洲旅遊期間才意識到「只有台灣人在用飲料杯套！」當他在當地拿出杯套使用時，瞬間成為眾人焦點，外國人紛紛詢問：「這要去哪裡有買？」

台灣手搖飲文化造就杯套普及

貼文曝光後引發熱烈討論，網友們分析杯套在台灣普及的原因，「因為只有台灣人三不五時喝手搖飲」「跟他說台灣人平均１個人10個」「歐洲幾乎都內用，路上很少人拿咖啡飲料杯」「全世界應該只有台灣有無限手搖杯需求」。

台灣飲料提袋成國際焦點

許多網友也分享類似的海外經驗，進一步證實杯套確實是台灣特有產物，「在日本逛服飾店，一進去店員就問我是不是台灣人？我問店員怎麼知道的，她說：只有台灣人會提這種杯袋」「我在美國玩的時候也是，我拿著杯套，套著我的咖啡在路上走，一個美國媽媽衝過來問我這在哪裡買的」「我去年去峇里島的星巴克，拿台灣出的單杯提袋出來，店員又驚又喜」「韓國人也說看到拿飲料提袋就知道台灣人」。



網友們也對此現象感到驕傲，紛紛表示「下個月去德國的耶誕市集，可以多帶一些去當國民外交」「杯套應該是台灣最好的發明」「真的欸，去國外用杯套，都會被他們說：哇這個很方便耶」「快Tag外交部下次國際賽送杯套，想到有台灣黑熊、珍珠奶茶杯套就好療癒」「之前有看到人家說韓國跟日本也沒這個東西，他們超喜歡，後來我剛好去東京，買了幾個臺灣圖案的飲料袋帶出國，隨機發送」。

▲台灣人愛喝飲料，許多人都有買飲料提袋。（李艾庭攝影）

