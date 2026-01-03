他出生40天被棄養！回原生家庭被父趕出家門 現況曝光當老闆翻身

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

創作歌手歐陽樂邀台語歌后甲子慧，推出首支單曲〈心愛的你甘知〉，道出坎坷身世，原來他出生40天即被家人棄養，在育幼院長大的歐陽樂坦言，過往的記憶都是苦澀的，很努力的用想像中的幸福藍圖創作甜味，用音樂致敬坎坷過往，新歌終於誕生，獻給在天國的養母。

歐陽樂與甲子慧一起合唱〈心愛的你甘知〉。（圖／比佛利影音多媒體提供）

提到坎坷的身世，歐陽樂回顧因生母過世，父親入獄，出生40天即被送給養母照顧，直到要上小學時，因為沒有戶籍，不得已被迫再回到原生家庭，但阿嬤卻不願承認親孫，竟又被送往育幼院，直到12歲再度被養母領養，短短一年多的幸福生活，卻因養母的離世，再度重回原生家庭，卻被父親趕出家，15歲被迫自力更生，當洗頭小弟，對於這樣錯綜複雜的家庭關係，歐陽樂坦言，兒童時期曾天真的想到警局報案，希望警察抓自己的父母，「為何不養育我，要被當人球般的踢來踢去，我不是孤兒，我有家人，但他們不要我，大人的世界太複雜，我經常問自己，做錯了甚麼，會被家人遺棄，從小我的人生只有苦味，沒有一絲的甜味，但我不氣餒，我就是自己的家，要為自己打造一個溫暖的家。」

廣告 廣告

歐陽樂坎坷身世曝光。（圖／比佛利影音多媒體提供）

提到新歌創作靈感，歐陽樂分享某日被預約的客人放鴿子，自己坐在剪髮椅子，忽然靈感乍現，旋律浮現腦海，跳脫傳統的苦情，看到周遭好友與客人們都陸續結婚，自己也經常為男客人做結婚髮型，自己很嚮往婚禮殿堂的幸福光景，心中感觸良多，想為自己的客人們訂製一首婚禮的幸福美曲，花了40分鐘即完成，歐陽樂也坦言新歌也是創作中的唯一甜甜情歌，曾有過感情，但對方家認為他的家庭很複雜，遭到反對，因而作罷，「我很嚮往有一天，自己如願結婚的幸福藍圖，但僅只藏在心中，因為現實生活中，我的原生家庭情況，讓我不敢也沒勇氣走入婚姻，這點至今我仍無法克服。」

更多FTNN新聞網報導

鏡爆焦點／賣佛牌撈億元涉逃稅 賓賓哥詐單身高調擁女友

鏡大咖／踏入地獄博君一笑 郭書瑤

2025年末回顧／坤達年度最喪做功德 陳仙梅年度最凹裝小ㄟ

