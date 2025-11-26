他分手收「近5700元帳單」嚇爛！果粉苦主曝「1原因」

生活中心／饒婉馨報導

有網友在社群平台發出一篇帳單照片文，是他發現電話費暴增到近5700元，追查後才發現，竟是和前任通話時產生的費用。他原本以為自己是用FaceTime通話，沒想到系統更新後，自動改為一般通話。一大票苦主崩潰留言，分享過去的慘痛經驗。









他分手收「近5700元帳單」嚇傻…本人親曝「1原因」淚喊：果粉注意！

他以為自己都是「打免費FaceTime」，殊不知設定跑掉，直接痛失快5700元。（圖／翻攝自 Threads ＠lam1304k）





一名網友在Threads上發文表示，分手就夠痛苦了，近日竟然還收到近5700元的電話費帳單，還是與前任用FaceTime通話產生的費用。他無奈寫下「本來想打去找電信行論述，後來去做功課…應該是我設定那邊沒調好」，並表示，在系統更新後好像設定會跑掉，還詢問「請各位用FaceTime電話的朋友，注意一下…有一樣的苦主嗎」。貼文曝光後，瞬間引來大批網友的甘苦談分享，甚至高達122.8萬瀏覽數，網友分享「有一次我跟我媽媽FaceTime的很開心，當時不小心打了跨國電話，60分鐘收我台幣6000元」、「剛剛發現這個月電話費爆貴…..為什麼更新之後會直接給我改掉，好險有看到這篇文！救命」、「苦主+1 跟男友去新竹騎車通話」、「終於找到我去北京玩回來，明明沒開共享結果那個月網路費快2000的原因了，去五天打給男友FaceTime大概4小時」、「謝謝你電話費超人，剛剛看到扣繳成功通知發現多了兩百塊電話費果然我也中標」。

網友分享自己的慘痛經驗，表示「騎車到新竹，邊跟男友通話」。（圖／翻攝自 Threads ＠mix_cat_0212）

許多網友經過原PO提醒後，馬上查看自己的手機。對此，原PO在底下留言提醒使用iPhone的用戶注意，打開設定後，點選FaceTime選項後，要把「預設通話App改成FaceTime語音」。最後他還用失落、難過的語氣祝福大家「各位聖誕快樂，跟另一半都好好的」。





原文出處：他分手收「近5700元帳單」嚇傻…本人親曝「1原因」淚喊：果粉注意！

