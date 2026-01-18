他列3道軍中「地獄料理」 一票人爆共鳴：吃到牙齒崩掉

當兵伙食向來是熱門話題，近日有網友分享軍中「地獄料理」，分別是超硬豬排、螢光咖哩和濕黏又沒熟的米飯，讓不少當過兵的網友爆共鳴，甚至有人留言稱自己吃到牙齒崩掉。不過，有過來人指出，並非所有營區的伙食都難以下嚥，關鍵在伙房兵是否給力，若菜單規劃用心、廚藝好，品質自然也會大幅提升。

一名網友近日在Threads發文表示，他認為軍中有3道菜堪稱「地獄料理」，分別是超硬豬排、螢光咖哩和濕黏白米飯。他形容，當時吃到的豬排口感硬到難以下嚥；螢光咖哩則是國小營養午餐常吃的那款，沒想到長大當兵還得再吃4個月；至於白米飯不僅濕黏，中間還沒煮熟，咬下去簡直比鋼盔還硬。

貼文引發討論，不少網友留言分享在軍中吃到的奇幻料理，「我們班有人吃豬排吃到牙齒崩掉，連教官都說那些食物只是用來維持生命體徵」、「夏天在營區吃到炒高麗菜，吃起來酸酸的，大家以為是泡菜，結果當天廁所爆滿」、「別忘了，還有吃起來像菜瓜布的絲瓜」、「沒拔毛的豬腳也是經典」、「吃過白蘿蔔絲炒紅蘿蔔絲」。

不過，也有網友指出，仔細看大家提出的菜單，其實營養相當均衡，葷素搭配齊全，只是實際煮出來的口感「一言難盡」。對此，有過來人分享，軍中伙食好不好其實很看運氣，關鍵在於擔任伙房兵的夥伴的手藝與用心程度，從菜單規劃到烹調技巧，都會直接影響最終的口感表現。

