他到停屍間上班「只為吃人肉」 還偷血袋、挖人骨回家收藏

新奇中心／倪譽瑋報導

圖中的男子曾因謀殺、吃人肉被捕，他在出獄後開了一家以連環殺手為主題的店。（圖／翻攝自Serial Pleasures）

被稱為「巴黎吸血鬼（the Vampire of Paris）」的男子尼科（Nico Claux）在大約31年前犯下謀殺案，警察到他家搜查，更發現滿滿人骨、血袋，他坦承自己喜歡吃人肉，在醫院停屍間上班時就有「偷吃屍體」習慣。尼科坐牢多年後出獄，如今在廣播節目上訴說自己的故事。

法國男子兒時幻想吃人肉 混進停屍間便開始作案

據外媒《Mirror》報導，日前尼科上廣播節目「Anything Goes」分享自己如何染上「吃人肉」的怪癖，他10歲時祖父去世，那時便「對死亡產生濃厚興趣」；12歲時他讀到日本食人魔佐川一政（Issei Sagawa）在巴黎殺了女同學並吃掉的故事，就開始幻想吃人肉「用牙齒撕碎血肉」的感覺。

長大後的尼科為了滿足癖好，他想盡辦法進入要和屍體接觸的行業，因為當時法國醫院沒有正規培訓流程，尼科進去院內打雜，一段時間後被問「你對停屍間感興趣嗎？」他就這樣找到夢寐以求的工作了；尼科透露，他上班時常偷偷從屍體上切下肉條吃掉，「一開始是生的，後來帶回家用各種方法烹調。」

沉迷黑魔法愈陷愈深 最終犯下謀殺罪

此外，尼科也對鮮血充滿興趣，他在醫院工作時「每週偷兩、三個血袋，這件事我做了大概五、六個月」，之後他對屍體、黑魔法的迷戀越來越極端，不只把血袋存在冰箱中以備「儀式用」，還去墳墓挖出人骨擺在家裡。

最後尼科盯上在網路認識的蒂埃里（Thierry Bissonnier），出手謀殺他。警方上門調查，發現尼科家裡天花板上掛著人骨、電視上放骨灰罐等，對於謀殺行為他坦承不諱，最終被判12年有期徒刑，2002年入獄、7年後假釋。

出獄後怪癖仍難改 轉以創作宣洩

出獄後的尼科還是對人肉、死亡、黑魔法感興趣，但他不會再吃人肉，而是以創作來宣洩，他出版書籍《食人族食譜》，還經營一家以「連環殺手」為主題的收藏品專賣店。

尼科表示，自己吃人並非是因為「味道」，而是快感「一種我從未感受過的刺激…它讓我一直興奮不已。」被節目主持人問到人肉的味道，他則笑稱「大家總會這樣問我，我經常吃韃靼馬肉（horse tartare），可以說人肉嚐起來像馬肉」。

不良行為，請勿模仿！

