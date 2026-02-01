他勤跑健身房、嚴控飲食 「1行為」害短命！一堆人中

記者施春美／台北報導

醫師李思賢表示，每晚睡眠少於7小時，對縮短壽命的影響力極大，危害度僅次於抽菸。(示意圖／pixabay)

一般認為健康與飲食、運動最相關，但醫師李思賢表示，每晚睡眠少於7小時，對縮短預期壽命的影響力極大，甚至超越了缺乏運動或社交孤立等傳統風險因子，危害度僅次於抽菸。「因此，人即使白天勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視睡眠品質，身體的修復效率仍大打折扣。」

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，一項刊登在今年1月《Sleep Advances》的研究分析了美國疾管署(CDC)長達數年的行為風險監測數據，結論非常明確。每晚睡眠少於7小時，對縮短預期壽命的影響力極大。

拼命運動不睡覺＝透支身體！危害度僅次於抽菸

李思賢表示，這項研究最令人震撼的地方在於，當研究人員嚴謹校正各種生活型態變項後，發現「睡眠不足」對壽命縮短的關聯強度，竟然僅次於吸菸。拼命運動卻不睡覺，其實是在透支身體。

睡眠不足超傷身！比少運動、社交孤立更可怕

李思賢表示，換句話說，睡眠不足帶來的健康風險，甚至超越了缺乏運動或社交孤立等傳統風險因子。這也解釋了為何他在診間觀察到某些患者，即便日間勤跑健身房、嚴格控管代謝指標，但只要長期忽視夜間睡眠品質，生理機能的修復效率依然大打折扣。「拼命運動卻不睡覺，其實是在透支身體。」

他表示，再從生理機制來看，睡眠絕非單純的休息，更是大腦進行「自我清洗」與抗發炎的關鍵。若無法維持7~9小時的充足睡眠，大腦會因為血流量減少而呈現早衰狀態，體內的慢性發炎反應也會隨之攀升。

