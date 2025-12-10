他去北部1地驚「已沒有台灣人」 全場笑喊：像到泰國玩

一名網友表示，他在桃園中壢市逛街時，路上幾乎都是東南亞人士，宛如他才是外國人，就像置身泰國或菲律賓，貼文曝光後迅速累積4.6萬人按讚，不少網友也分享自身觀察，直呼中壢逛街有如出國，更有人笑說到中壢「記得帶護照」，此外也有女網友觀察，中壢的東南亞人幾乎都會到金飾店消費，「全部都在買金飾，超狂」。

原PO近日於Threads發文指出，他在桃園市中壢市區逛街時，發現路上幾乎都是東南亞人士，「我正式宣布中壢已沒有台灣人了，有身在泰國或菲律賓的感覺」。

廣告 廣告

貼文曝光後迅速累積4.6萬人按讚，網友紛紛表示認同，指不僅是中壢市區，桃園車站後站也有不少販售東南亞商品的店面，店面招牌都是外文，宛如置身國外。

一名女網友分享經驗，她表示設籍桃園的男友帶她回家時順便到中壢逛街，發現周遭多為東南亞籍人士，且都會到金飾店消費，驚喊「全部都在買金飾，超狂！直接震撼傻爆眼」。

其他網友則說，若沒有東南亞外籍人士來台刺激消費，許多產業恐早已倒閉，讚嘆他們的消費力驚人；更有人打趣說，去一趟中壢就像出國，提醒大家要記得帶護照，「中壢車站出站就是異國風情」、「上次去那邊吃肯德基，內用座位坐著的都是外國臉孔」、「我住中壢，去泰國沒有出國感覺，因為真的太中壢了」、「以後不用出國了！去中壢就有滿滿的東南亞風」、「我這個月打算去越南跟泰國玩，所以我買了一張去中壢的火車票」。

更多中時新聞網報導

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師

世足》英格蘭首戰強碰克國 姆巴佩vs.哈蘭