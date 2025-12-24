他去年尾牙找邱軍、今年王ADEN 網：公司有詛咒？
歲末年終尾牙旺季到來，不少公司為了犒賞員工一年的辛苦，除了會精心安排抽獎外，還會請來大咖藝人演出。不過近期就有一名活動公司人員在社群平台表示，去年遇到邱軍酒駕，今年則是王ADEN臭臉事件，讓他崩潰詢問有沒有藝人可以支援。
歌手邱軍憑藉〈運轉人生〉、〈愛不愛我〉等歌曲走紅，沒想到在去年底酒駕撞死一名計程車司機，甚至涉嫌肇事逃逸，檢方今年5月偵結起訴，不過邱軍律師認為媒體報導會導致審判不公，因此不進行國民法官審判，不過最終被法官駁回。
至於王ADEN則是在近期校園演出時，一名女學生突上台熱舞，他見狀後蹲在一旁臭臉，事後發出的澄清影片，更被網友認為是在「公審」，讓他因此丟掉2場跨年活動的演出，造成不小的風波。
網友看了原PO的貼文後，紛紛點名喜歡的藝人，「全創作鋼琴才子Ray黃霆睿可以參考一下」、「香蕉哥哥」、「我大推李佳歡」，還有人忍不住問「對不起，但我真的很想知道你們公司是有什麼詛咒嗎」。
