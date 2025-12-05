他去捷運上廁所出站！被服務台糾正 一票人驚：不知道

台北捷運近日掀起一波「廁所票」討論熱潮。事件起因於一名非台北居民在社群平台Threads發文，表示自己因為尿急，發現捷運站廁所位於付費區內，便直接刷卡進站使用。使用完畢後，他前往詢問處請求人工出站，未料站務人員提醒他，下次可以先向服務人員索取「廁所票」，讓他驚呼「只剩我不知道嗎？」

這項發現隨即在網路上引發廣泛迴響。許多網友表示從未聽聞此項服務，紛紛留言「原來還有廁所票，我以前都花20元，長知識了」。部分網友則分享自身經驗，指出台鐵新竹站也提供類似服務。

根據台北捷運官方說明，民眾若有臨時需求，包括借用站內付費區廁所、通行付費區通道或使用站內商業設施，均可向詢問處或站務人員申請「臨時通行票」。此票券為免費提供，但僅限通行使用，不可作為乘車票券。

站務人員解釋，若民眾直接刷悠遊卡進出站，系統需要調整進出碼並記錄原因，反而增加作業時間。因此發放臨時通行票不僅能節省處理時間，還可透過閘門電腦管控進出時間及是否跨站等資訊。

對於此項服務的認知落差，部分網友指出，捷運出入口附近確實設有相關告示牌，可能因急著如廁而未注意。也有持月票的乘客表示，由於可無限次進出站，從未關注過此項服務。

然而，並非所有人都認為支付20元基本里程費用是損失。部分民眾表示，願意將這筆費用視為廁所清潔費，「台灣捷運廁所都很乾淨又便利，當作使用者付費」。也有內向性格的網友坦言，寧願支付費用也不想與服務人員互動。

台北捷運強調，此項服務行之有年，除了官網公告外，也曾在官方臉書進行宣導。無論是旅客乘車途中需要使用非付費區廁所，或是民眾單純借用付費區內廁所，都可向站務人員尋求協助，透過公務門進出或領取臨時通行票。

