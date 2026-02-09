他去「這年貨大街」1袋零食被收720元 網怒：貴到嚇人

生活中心／徐詩詠報導

每逢春節前夕，不少民眾會利用空檔赴年貨大街採購一番，準備迎接農曆新年到來。不過，日前一位網友在社群上抱怨，指出自己僅購買一袋零食，最後結帳被店家收取整整720元，讓他「怎麼就好幾百」，過程曝光後網友認為實在太貴，超出市場價格好幾倍。

他去「這年貨大街」1袋零食被收720元 「被盤過程曝」網怒：貴到嚇人

每逢過年各縣市年貨大街總會湧入人潮。（圖／民視新聞資料照）

日前一名網友在Threads上抱怨，指出自己在台中天津街年貨大街採買，表示：「雖然已經知道那是貴到不行的大型夜市，但是我還是不知道竟然真的這麼盤。買一袋糖果餅乾結帳金額$720？直接請工作人員幫我縮減成一袋$300，我真的謝謝。」

該網友分享在年貨大街採購經驗。（圖／翻攝Threads）

不少網友指出「今天我看到2個樣子很乖國中生手拿200塊，店員跟他說500多的時候，他們兩個互看一下再看看手上的糖果還有錢，那個表情真的很無奈不知所措」、「租金真的高到有點嚇人」、「只有20年前的年貨大街叫做年貨大街」、「我以為大家都知道不能在那邊買糖果欸，那秤的超貴」、「看來每年都有受害者」、「每一年都有人被嚇到」、「當作體驗逛街氛圍吧，知道他盤每年還是去逛，這樣才有過年的感覺」、「我去年直接說幫我秤300元的糖果，超過我就不要」。









