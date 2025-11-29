他參加奇特比賽「活吞數十隻蟑螂」！還沒拿到獎品 窒息慘死

男子參加比賽吞數十隻活蟑螂。圖／翻攝自YT@On Demand News

2012年一名佛羅里達州32歲男子愛德華．阿奇博爾德（Edward Archbold）在迪爾菲爾德海灘的一家爬蟲店參加一場「活吞蟑螂」比賽，為了贏得一條蟒蛇，他吞下數十隻蟑螂隨即倒下、開始作嘔，最終不幸身亡，該奇特比賽也引起社會關注。

根據《Irish Mirror》報導，該場競賽的獎品為一條雌性蟒蛇，阿奇博爾德為了贏得獎品，在最後一輪吃下了數十隻長達3到4英寸（約7至10公分）活蟑螂；不過比賽結束不久，阿奇博爾德當場倒地不起，最終法醫認定其氣管被蟑螂身體堵塞，因嗆咳和吸入胃內容物，會厭無法同時吞咽與呼吸導致窒息。

廣告 廣告

爬蟲店店主表示，競賽過程阿奇博爾德並無異狀，形容他是「派對上的焦點人物」，認為「他看起來只是想炫耀一下，而且人也很好」，至於發生憾事「我們感到非常難過」；店家律師則指出，所有參賽者都簽署了免責聲明，表示他們接受參與這項獨特且非傳統的比賽及相關風險責任。

男子參加比賽吞數十隻活蟑螂。圖／翻攝自YT@On Demand News

死者的女友透露，阿奇博爾德過去也曾有吞食昆蟲的紀錄，且每輪比賽的昆蟲都不一樣；對此心理學專家則分析，針對這類極限或高風險競賽，參賽者在某種程度上，是在尋找能夠打破「單調乏味生活」的活動，追求賦予生活意義、超越平凡的事物。



回到原文

更多鏡報報導

警局捕蛇神隊友！每年60條銳減一半 牠們「抓蛇滅鼠」報恩

香港宏福苑大火／罪魁禍首非竹棚！竟是「它」引發玻璃爆破 另承包商3人涉誤殺獲保

台北不解之謎？他問「溫州大餛飩」狂開分店 內行揭關鍵：湯不是用來喝的