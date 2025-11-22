他受夠都市生活想搬回老家住 妻直衝一句話無奈稱：難道太自我？
[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導
當夫妻決定結婚時通常會選擇同居，但許多時候會重疊生活，或者會有各自想要的安排，最近則有網友在Dcard版提到，他發現每天待在擁擠的車人潮中已經快喘不過氣，詢問另一半後發現意見相左，甚至鬧到要離婚，對此許多人都建議分開住，直呼「當假日夫妻」。
日前有網友到論壇上分享，他提到跟妻子兩人本身是頂客族沒有小孩，提議想搬到老家北海岸住，而對方則表示如果要這樣就離婚，無奈稱平時沒有貸款和經濟壓力，對於每天在擁擠的市區生活已經感到很膩。
此外，原PO也透露原本以為雙方是能討論的，沒有想到妻子一連串的反射性抗拒，認為「只要搬家就等於毀滅人生」的反應出現，無奈嘆自己是否太不體貼或其實彼此在不同的人生道路上。
該文發出後，貼文曝光，大多人都紛紛建議可以分開來住，「你要她辭職喔，離那麼遠怎麼上班，你不幫她想她當然氣啊，你只想到你自己爽喔」、「沒有對與錯，只有有沒有同理心」、「那就叫對方搬回去自己的房子，繼續中和通勤上班，你去北海岸住，當假日夫妻」。
