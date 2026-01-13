他口臭差點被離婚！醫一看竟是「鼻子長黴」害的

生活中心／楊佩怡報導

為了保持口氣清新，不少人會使用漱口水或口腔噴霧來輔助清潔，不過除了使用芳香產品外，口臭問題有可能是身體發出警訊！近日，耳鼻喉科醫師陳亮宇就分享，一名男子因口臭問題，差點與老婆離婚；直到去診所檢查時，才發現元凶竟是「鼻子長滿黴菌」。





一名男病患因口臭問題險些被離婚，檢查後才發現竟是「鼻子長黴菌」。（示意圖非當事人／翻攝畫面）

陳亮宇醫師日前在臉書發文分享，一名男病患口臭相當嚴重，不管是刷牙、漱口都沒有辦法緩解，而老婆也因口臭問題險些與他離婚。後來該名病患到診所檢查，接受內視鏡檢查後，醫師發現他的鼻子裡長滿了「黴菌球」；經過手術及藥物治療後，就痊癒了。醫師指出，造成口臭的「3大類」原因，首先是「牙齒問題」，包含衛生不好、牙周病、牙結石，都容易讓嘴巴產生氣味。

鼻子長黴事實上就是「黴菌性鼻竇炎」，除了鼻子長黴外，本身的牙齒問題或腸胃問題也會成為口臭的原因。（示意圖非當事人／翻攝自臉書@陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所）

第二原因是「腸胃問題」，包括胃食道逆流、腸胃消化不良，打嗝時衝上來的氣體，有時就會有酸臭味。第三原因則為「鼻子問題」，包括鼻塞、鼻竇炎，常常用嘴巴呼吸，會讓口水變的黏稠、乾燥，而產生異味。醫師提醒，有口臭問題且找不到原因的民眾，應盡快就醫。

事實上，所謂的鼻子長黴菌，醫學上稱為「黴菌性鼻竇炎」。在台灣這種潮濕的環境非常常見，空氣中的黴菌進入鼻腔，在免疫力正常時，免疫系統會清除；若免疫力下降或鼻腔功能不良，黴菌便在鼻竇內滋生，形成「黴菌球」。如果你發現自己只有單邊鼻塞、流出帶臭味的濃鼻涕、鼻涕裡偶爾有血絲，甚至會頭痛，就要多加留意。最常見的情況是鼻子裡長了「黴菌球」，或者是因為對黴菌過敏引起的鼻竇炎。





