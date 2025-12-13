他吃拉麵「留2星負評」 老闆氣炸狂回嗆掀論戰！

生活中心／江姿儀報導



美食是否合乎口味，本就因人而異，每個人都有不同的感受與標準。近日1名網友光顧台北1間拉麵店，用餐後覺得餐點普通「屬於吃粗飽類型」，於是留下2星負評。店家見狀留言「我東西貴是我用料足，我良心」，還火大回嗆「拉麵店你要吃什麼高級？」，甚至發文反擊酸民，引發熱議。









網友到拉麵店用餐，認為「等級差異」、「價格偏高」，留下2星評論。（圖／翻攝自 Google 評論）





日前1名網友到台北1間拉麵店用餐，享用後認為麵條、湯頭不如預期，在店家Google頁面失望留下2星評論，表示「一進門聞味道，大概就能猜到，這不是我會喜歡的拉麵口味」，且與其他地區相比有「等級差異」、「價格偏高」，「唯一優點大概是麵可以續，屬於吃粗飽類型」。老闆看到後暴怒，直接留言回嗆「我們就是吃粗飽，不然你以為你在吃日料？」。

店家氣壞直接留言回嗆「我們就是吃粗飽，不然你以為你在吃日料？」。（圖／翻攝自 Google 評論）

事後老闆也用店家Threads帳號發文繼續砲轟，而臉書粉專「一百五」昨（12）轉貼店家發文，拉麵店老闆氣炸表示「拉麵店你要吃什麼高級？」，直言「我從以前就在講我們家就是暴力的美味」，認為自己用心經營、做拉麵，不畏負評「根本不怕所謂一顆星兩顆星三顆星」。

老闆怒問「拉麵店你要吃什麼高級？」，直言「我們家就是暴力的美味」，認為自己用心經營，不畏負評。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）





貼文曝光後，網友看法兩極，有人支持老闆「老闆也沒說錯」、「支持老闆！這種態度就對了！」、「聞到不喜歡為什麼不轉身離開？」、「這種評論，根本不懂拉麵的流派有多少種。 吃東西吃出優越感了！」、「為什麼要浪費時間回應白O評論？怎麼不花時間好好感謝評五顆星的客人」、「這種評論沒什麼參考價值，哪裡不好吃也不講一下」、「自以為美食家就算了還優越」、「一進門聞到就不喜歡，還要點來吃？」。不過也有人抱持不同看法，認為「明明就很在意，不然也不會特別發這些文......這算是在耍傲嬌嗎？」、「老闆破防成這樣？」、「兩神人！一個進店覺得自己不會喜歡還硬要吃，一個開店被評論就破防」、「他的評論還好吧，不知道的還以為他說了什麼暴言」。

