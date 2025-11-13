他吃薑母鴨「不碰鴨肉」網掀共鳴 內行人曝方法：會變好吃

近來天氣轉涼，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身，對此有網友分享，自己每次吃薑母鴨都不會碰鴨肉，忍不住好奇「有人跟我一樣嗎？」掀起網友討論。

近來天氣轉涼，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，透露自己每次吃薑母鴨都不會碰鴨肉，只會喝湯、吃火鍋料，對此原PO也忍不住好奇其他人的經驗談，「有人跟我一樣， 吃薑母鴨只愛湯、只撈火鍋料，但鴨肉一口都不碰的嗎？」

貼文掀起不少網友共鳴「我！根本沒吃過那鍋鴨」、「薑母鴨不吃鴨，羊肉爐不吃羊」、「不吃鴨肉+1」、「不吃鴨肉+1」、「應該很多都跟你一樣，我也是」

大票網友紛紛直呼「我，但一定要點麵線！還有去冰箱拿蘋果西打」、「吃爆鴨肉丸就是不喜歡吃那個鴨肉」、「我！只喜歡吃茼蒿」、「不吃鴨肉～只吃大量高麗菜、豆皮、鴨丸～還有喝很多湯」、「薑母鴨的鴨肉不喜歡，但愛湯底加好多青菜」、「吃不懂鴨肉，只會吃麵線跟喝湯」、「不吃鴨肉，麵線很美味」、「麵線一定要沾豆乳醬一起吃！」、「我只吃麵線，賣薑母鴨的麵線都好好吃」、「真的是去喝湯的」、「我只愛麵線」、「對我來說薑母鴨的靈魂是麵線」、「湯、鴨肉丸、凍豆腐，大概就這樣，主角是湯啊！」

也有網友表示「煮到後面一點就會軟，我以前也不知道，所以不愛吃，後來有一次撈到沒東西，只好吃鴨肉，才發現我錯怪鴨肉了」、「鴨肉煮久一點變軟就好吃了」、「鴨肉煮久一點再吃，你會發現新天地」。

撰稿：吳怡萱