他吃藏壽司喊「投長方盤能抽扭蛋」 遭罵翻還給建議反嗆：你們罵完有變好還是爽5秒？

有網友吃藏壽司喊「投長方盤能抽扭蛋」，還拍片PO網引來怒火。（示意圖，本刊資料照）

知名迴轉壽司店藏壽司有「投盤抽扭蛋」機制，只要把壽司圓盤投進回收口就可以累積抽轉蛋的機會，有名網友昨（9）日發文稱，「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎」，甚至還貼出一段影片，沒想到引來其他民眾怒嗆，該名網友隨後也發出新貼文道歉，但文中還反嗆其他人說，「你們罵完之後，藏壽司有變得更好嗎？還是只是讓自己爽了5秒」？

藏壽司「投長方盤能抽扭蛋」？

一名網友昨天分享一段影片，畫面中可以看到他把常方盤丟進回收口，他孩提問，「大家知道長方盤丟進去也可以抽扭蛋嗎？只是店員會跟你說下次別丟進去。」

廣告 廣告

該篇貼文一出後便引起熱議，其他人怒轟，「身為藏壽司員工，講了你們又不聽，不聽又怪我們沒講，奧客一大堆，愛嫌又要來吃」「拜託別丟好嗎，請用手機點，丟了就卡水道了」「你知道你造了什麼孽嗎」。

被網罵翻先道歉 發文者還給建議？

發文者今天也再次發文說，「我不會再把黑方盤放進去，這點我承諾。對工作人員造成困擾，我也誠心道歉」但他隨後又說，這一週自己去了2次，2次從進店到用餐過程中，沒有任何人告訴我黑方盤不能放進去，「唯一被提醒的，一次是滿額加價購，一次是加價購賣完了」。

發文者說。直到結帳時服務人員檢查發現黑長盤不見，才很友善地提醒他下次別放進去，整體用餐體驗其實很愉快，也很感謝他們的耐心。再來講投入口的標示：「食用完畢的盤子請放入投入口中」，大字小字全部看完，沒有一個字說圓盤限定、方盤不行，請問圓盤跟方盤不都叫做盤子？

發文者還給建議，「藏壽司如果能加厚黑方盤防呆，或是在投入口標示清楚，這個問題根本不會發生，服務人員也不用一直處理這種事。與其罵我，不如希望藏壽司真的去改善。至於留言區那些人——你們罵完之後，藏壽司有變得更好嗎？還是只是讓自己爽了5秒」？

更多鏡週刊報導

傅子純靈堂今開放！ 遺孀曬「登記合照」淚喊：今晚你缺席沒來看我

雨彈狂炸！「3日累積雨量圖」曝光 氣象粉專揭曉：「這地區」居冠

《鐵拳教育》開播引熱議 台灣第一線教師曝心聲：不是抒壓是感受到更深的悲哀