他告獄友屁股對臉「毒氣攻擊」 求償20萬下場出爐

李男稱獄友對他臉放屁提告求償20萬元，因證據不足遭駁。示意圖

李姓男子與友人「阿龍」先前皆在監獄服刑，李男去年提告，指控兩人在獄中時，阿龍曾將屁股對著他的臉放屁，使他遭受不法侵害，要求阿龍賠償20萬元。由於阿龍否認此事，兩人聲請傳喚獄友洪男出庭也證稱對放屁一事毫無所悉，因無法舉證證明，法官最後判決李男敗訴。

李男提告指出，他與綽號「阿龍」的友人曾一起在監獄服刑，約在4、5年前某天，阿龍曾以屁股對他的臉放屁，對他造成不法侵害，要求阿龍應賠償20萬元。由於阿龍到庭後否認曾對李男做出「屁股對臉放屁」等行為，法院決定傳喚兩人當時的獄友洪姓男子來作證。

洪男證稱，當年在監服刑時，李男與阿龍的相處很普通，沒有好也沒有不好，他不知道阿龍是否曾以屁股面對李男的臉放屁，也沒看過等。

法官審酌認為，李男對其主張的事實無法舉證，判阿龍免賠，可再上訴。



