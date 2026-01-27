他哀「2000元大鈔」菜市場、夜市都不收！大票人推1妙招：很好用

新台幣即將改版，央行總裁楊金龍日前表示，初步規劃100元～2000元共五種面額的新台幣鈔券都會做出改變。然而近日卻有網友好奇，自己收到一張2000元紙鈔，但夜市、菜市場都不收，四處碰壁，該怎麼辦才好。對此，其他民眾也分享使用2000元的妙招。

原PO在Threads發文指出，自己拿到一張2000元大鈔，但夜市不收、菜市場不收、瓦斯行不收、魚市場不收，「阿不然2000大鈔是做出來幹什麼用的，如果不收那幹嘛還做出來？！我碰壁了好幾次了」。

廣告 廣告

對此，大票網友推薦可以當作開運的五色錢用，「拿來擺風水大陣的，錢都游回撲滿裡」、「建議你再準備1000、500、200、100的乾淨新鈔各一張，連同這張2000就一起放在長皮夾裡面當做五行五色錢」、「過年必備五色錢」。

還有網友提到其他解決方法，「去ATM存進去再領千元鈔出來就好了」、「麥當勞、便利商店、全聯、公共交通（捷運、火車站）、連鎖藥局，以上絕對收，而且店面也多」、「紅包要用雙數，2000元鈔的2就是雙數」、「彩券行收，剛好一張就可以買新出的2000元的刮刮樂」。過去也有一名自稱當過運鈔員的民眾分析，2000元鈔票多數是銀行內部用的，由於面額較大，可以減少佔用金庫的空間。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

更多中時新聞網報導

澳網》「樹」立里程碑 喬帥生涯400勝差一步

事故釀295行人身亡 3成需擔責

容貌焦慮 一成兒少7歲前就化妝